Caldo | colpi di calore in agguato | 7 consigli per difendersi

meteoweb.eu

: #Estate, colpi di calore in agguato. Ecco come difendersi #caldo - Agenzia_Ansa : #Estate, colpi di calore in agguato. Ecco come difendersi #caldo - alberto_pilotto : RT @Agenzia_Ansa: #Estate, colpi di calore in agguato. Ecco come difendersi #caldo - AKadreka : RT @zener76: @GiorgiaMeloni Ma che cazzo di demagogia spiccia. Sarà il caldo ma ultimamente stai a perde' un po' di colpi eh... -

(Di sabato 14 luglio 2018) Il grandeè arrivato, milioni di italiani affollano le spiagge, con la voglia di relax, sole e sport all’aperto, ma tanti restano nelle città roventi. Su tutti incombe il rischio, spesso sottovalutato, di incorrere in un colpo di, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, ecco una serie di, forniti da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione con Consulcesi Club: 1) Occhio all’idratazione: è importante rimanere idratati, aggiungendo all’acqua succo di limone e menta fresca, per il reintegro dei sali minerali. Per rinfrescarsi e combattere al tempo stesso la cellulite, è utile un gustoso drink drenante all’anguria e menta: per 2 persone basta frullare 400 grammi di anguria, il succo di un limone, 5-6 foglioline di menta fresca e 200 ml di acqua. 2) Diffidare dei succhi ...