33 passeggeri di un volo Ryanair sono stati ricoverati dopo una depressurizzazione della

Roma - odissea per 180 passeggeri di un volo Blue Panorama per Lampedusa : bloccati un giorno in aeroporto : odissea per 180 passeggeri di un volo Blue Panorama BV 2780 per Lampedusa. Sarebbero dovuti partire alle 14 di ieri da Fiumicino, invece sono rimasti oltre 24 ore in aeroporto dopo l'ennesimo ritardo. ...

Volotea - conti boom nel 2017 e record per passeggeri trasportati : Teleborsa, - Volotea , la compagnia aerea che collega diversi aeroporti di medie e piccole dimensioni in Europa ed italia, ha registrato un utile record di 8,3 milioni di Euro nel 2017 . L'utile netto ...

Volotea - su Bari e Brindisi superato il milione di passeggeri : Teleborsa, - La low cost spagnola Volotea ha superato il milione di passeggeri trasportati volando con collegamenti diretti e veloci per l'Italia e l'Europa dagli scali di Bari e Brindisi . Forte dei ...

Ryanair annulla il volo Pisa-Comiso : inutili le proteste dei passeggeri : Disagi senza fine per i passeggeri del volo Ryanair FR 1411 delle 14,50 che da Pisa sarebbe dovuto atterrare a Comiso alle 16,30. La compagnia irlandese ha deciso di annullare il volo, lasciando i ...

La passione ad alta quota è irrefrenabile : vengono sorpresi a fare sesso in volo - i passeggeri non si accorgono di nulla : “I miei genitori volevano trascorrere una piacevole vacanza in Messico quando, dopo il volo, mi hanno mandato questo video”. Nel filmato, diffuso da Kiley Tully sul proprio profilo Twitter, si vedono un uomo e una donna, in fondo a un aereo di linea, che fanno sesso due posti più indietro rispetto a quelli occupati dai genitori. La compagnia Silver Airways ha confermato che il video è stato girato su uno dei propri velivoli, ha ...

Pintus intrattiene i passeggeri di un volo in ritardo [video] : Sarà capitato, almeno una volta, a qualcuno che ha preso un aereo per una vacanza o per un viaggio di lavoro, di trovarsi seduto, al proprio posto, con l'aereo in ritardo rispetto all'orario previsto per il decollo. Non resta che aspettare, armarsi di pazienza e sperare che sia questione di minuti.prosegui la letturaPintus intrattiene i passeggeri di un volo in ritardo [video] pubblicato su Gossipblog.it 21 giugno 2018 14:10.

Volotea : festeggia a Venezia i 18 mln di passeggeri trasportati : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa basata a Venezia, ha celebrato oggi al Marco Polo il traguardo di 18 milioni di passeggeri trasportati a livello internazionale. Per festeggiare questo importante risultato, Volotea ha ideat

Ryanair cancella volo e per due passeggeri salta la vacanza in Portogallo : deve risarcirli con 2.000 euro : Il giudice di pace di Lecce impone alla compagnia di rimborsare una coppia per la cancellazione del volo, per i gravi disagi e per i biglietti su altre tratte...

Allarme bomba sul volo Roma-Chicago per una scritta nel bagno. Perizia calligrafica ai passeggeri : Paura sul volo 971 di United da Roma a Chicago. Per 'potenziali motivi di sicurezza' il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio è stato fatto atterrare all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l'Allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del velivolo: in uno si faceva riferimento a una bomba a bordo.Alla luce della scoperta e dopo aver valutato la situazione, ...

Malpensa - cancellato volo delle 18.10 per Comiso - passeggeri bloccati : Milano - Brutta avventura per i passeggeri del volo Ryanair Milano Malpensa-Comiso, volo che sarebbe dovuto decollare alle 18.10 di oggi dall'aeroporto milanese e arrivare allo scalo casmeneo stasera ...

Vueling - volo Catania-Fiumicino : odissea in aeroporto per 190 passeggeri : Ancora voli cancellati all'ultima ora, passeggeri abbandonati a se stessi e zero informazioni. E' l'odissea del volo Vueling 6137 che sarebbe dovuto partire sabato sera alle 21,30...