Viaggio nella contea bianca più povera degli Stati Uniti Che ha votato per Donald Trump

Alpine - Viaggio nella fabbrica della A110 : Dieppe, un luogo mitologico per i motori. Qui, nel 1946, Jean Rédelé diviene a soli 24 anni il più giovane concessionario di Francia, prendendo le redini dell'azienda del padre Emile, legata al marchio Renault. Fermamente convinto dell'importanza del motorsport nel successo commerciale di una vettura, a 28 anni inizia a partecipare alle competizioni, vincendo tempo dopo il primo Rally di Dieppe con una 4CV. Così, questo giovane dalle grandi ...

Oggi in edicola : Viaggio nella fabbrica bresciana dei droni : nella pagina degli Spettacoli facciamo il punto sul programma dell'attesissima kermesse musicale. Per I primi della classe Oggi pubblichiamo i migliori risultati degli studenti del Golgi di Breno e ...

Thailandia - partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta. Il primo è in Viaggio : La corsa contro il tempo e la fuga da Mae Sai sono cominciate: nel primo pomeriggio ora italiana il risultato del blitz atteso da 13 famiglie e da tutto il mondo in diretta.

Vimercatese - Viaggio nella terra degli "ecomostri" : Dal Villasanta Village a via Talamoni a Brugherio, all'ex comparto Ibm di Vimercate, al progetto incompiuto della casa di riposo di via Vivaldi a Bernareggio Quante opere sono incomplete, lasciate a ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” alla scoperta della Palermo arabo normanna : Un Viaggio alla scoperta della Palermo arabo normanna, cinquantunesimo sito italiano a entrare, nel luglio 2015, nella lista Unesco del Patrimonio Mondiale. Palermo, con la Cappella Palatina e il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, le Chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio e di San Cataldo; ma anche Monreale e Cefalù con le Cattedrali. Gioielli ai quali è dedicato il documentario “Palermo ...

Bolsena - recezione del libro di Antonio Quattranni "Viaggio nella civiltà contadina' : Sono poi ricostruite le conoscenze e le pratiche che l'uomo dedito all'agricoltura ha attuato immutate per millenni nel rapporto con questi animali, quindi in particolare dei buoi nel mondo ...

Arte e vino a Gibellina. Viaggio in Sicilia per brindisi d’autore nella città-museo a cielo aperto : Destinazione Sicilia. Con sosta a Gibellina. Protagonista (virtuale) dell'evento lo scirocco, il vento che rappresenta il Mediterraneo come un fil rouge che "unisce" i popoli che lo vivono e accarezza le culture che ne sono toccate.Uno scenario unico dentro al quale prende il via in questo weekend di fine giugno, la seconda edizione di Scirocco Wine Fest, che ha l'obiettivo di mettere a confronto culture e tradizioni dei paesi del Mediterraneo ...

Parco Nazionale dello Stelvio : Viaggio nella terra dell’acqua - in Val di Sole : terra di preziose acque e di foreste. Cogolo di Pejo (TN), in Val di Sole, è circondata dagli alberi di larice, abete rosso e pino cembro, rifugio per stambecchi, caprioli, camosci, che si può avere la fortuna di incontrare nella rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio. È la località dei laghetti alpini, dei torrenti, delle cascate, del fiume Noce su cui praticare rafting e delle terme di Pejo, rinomate per gli effetti curativi. ...

Bunker - cocktail e nostalgia. Viaggio nella Russia di Putin : “Stiamo meglio dell’America” : Samara - 37 metri sottoterra, lo studio di Stalin è pronto all’uso, il telefono per gli ordini, la lampada verde, il bagno minuscolo, il salone per le riunioni, con la poltrona più alta, mi spiega la guida E., «per la guardia del corpo». Il dittatore russo non mise mai piede nel Bunker capace di resistere a ogni bomba, grazie a 4 metri di cemento a...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” - i villaggi operai dell’Italia settentrionale : Lanerossi Schio, Crespi d’Adda, Torviscosa e Valdagno: quattro “villaggi” concepiti dall’industrializzazione di un passato non lontano. Li visita “Abitare in età industriale: i villaggi operai dell’Italia settentrionale” che Rai Cultura propone lunedì 25 giugno alle 22.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Dare alloggio a chi lavora non è un tema esclusivo dell’industrializzazione contemporanea: case, villaggi e quartieri operai ...

'Viaggio nella Chiesa di San Francesco' : lo speciale su Rai 1 - Super Guida TV : Il programma è diretto da Nicola Vincenti e sarà tramesso anche in replica domenica 1 luglio alle ore 12.30 sul canale di Rai Storia e Rai Italia nel mondo. Durante la puntata saranno diversi i temi ...

“Viaggio nella Chiesa di San Francesco” : lo speciale su Rai 1 : Arriva su Rai 1 lo speciale “Viaggio nella Chiesa di San Francesco”, programma condotto da Massimo Milone: ecco tutte le anticipazioni “Viaggio nella Chiesa di San Francesco” si chiama così lo speciale programma televisivo in arrivo in seconda serata su Rai 1. Si tratta di una profonda riflessione, quella che andrà in onda, dedicata alla Chiesa e alla missione del Nostro Papa Francesco. Ecco tutto quello che c’è da ...

Passo di Treia : tre giorni in Viaggio nella storia della musica : ... che si sono rialzate dalla guerra e subito hanno saputo distinguersi nei campi della scienza, dell'arte, della moda e dello spettacolo. Al pubblico sarà poi aperto il dibattito volto a sviscerare ...

Ravello invita all'estate in Costiera : Viaggio nella Campania felix tra note di musica - danza e buongusto : Incantevole. Soprattutto durante il "suo" festival, ogni estate da 66 anni, a partire dalla fine di giugno e per un bel pezzo d'estate. Ecco Ravello, la piccola Salisburgo d'Italia, un luogo senza tempo sospeso tra mare e cielo in Costiera Amalfitana, meta abituale di un turismo colto e raffinato, incastonata come una perla a 350 metri d'altezza fra le colline dell'entroterra e il Tirreno, prodiga di monumenti e ville storiche. L'orizzonte dal ...