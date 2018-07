Torino - anziana uccisa a martellate dal genero : da anni era costretta a vivere a letto : Adele Crosetto , 84 anni, è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

Tenta di uccidere la suocera di 86 anni a martellate : grave l'anziana a Torino : Ha Tentato di uccidere la suocera a martellate nella casa di famiglia a Leinì (Torino), in via Provana 21. Severino Bergamini, di 72 anni, ha aggredito Adele Crosetto, 86 anni, ed è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino. Non sembra in pericolo di vita, ma verserebbe in gravi condizioni.A quanto si apprende, l'anziano avrebbe aggredito la suocera nel sonno questa mattina ...

Torino - si finge personaggi diversi e truffa un’anziana per oltre 130mila euro : arrestato : Un uomo di 46 anni di Rivoli, in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri per aver raggirato un'anziana di 80 anni portandole via circa 130mila euro in due anni. La sua tattica era fingersi ogni volta una persona diversa. La disperazione della donna nelle intercettazioni: "Non posso pagare, non ho più una lira, non mi è arrivata la pensione".Continua a leggere