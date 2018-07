Svelati gli Infami in Destiny 2 I Rinnegati | la nuova razza nemica dell’espansione

Premio giornalistico Letizia Leviti - il 18 luglio a Palazzo Vecchio saranno Svelati i nomi dei vincitori dei tre premi : Fra tutti gli articoli o i servizi pervenuti che potranno spaziare dalla cronaca allo spettacolo, dallo sport all'ambito scientifico, ne verrà scelto uno, meritevole di aver saputo trasmettere l'...

Temptation Island 2018/ Filippo Bisciglia scalda i motori : Svelati i nomi di altre tentatrici : Temptation Island 2018, anticipazioni prima puntata e gossip: Filippo Bisciglia svela nuove indiscrezioni. svelati i nomi di altre affascinanti tentatrici(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Shenmue I & II : Nuovi dettagli Svelati : Nella giornata di ieri è stata ufficialmente svelata la data di uscita di Shenmue I & II, la collection in HD che racchiude i primi due capitoli della serie, prevista su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 21 Agosto 2018, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli. Nuovi dettagli per Shenmue I & II Di seguito le nuove informazioni appena diffuse: Il gioco proporrà il medesimo gameplay della versione ...

Volkswagen T-Cross : Svelati i primi dettagli sul futuro crossover della Polo [VIDEO] : Svelata la vista posteriore della futura Volskwagen T-Cross accompagnata da un interessante video ufficiale La Casa di Wolfsburg ha diramato il primo teaser e un video ufficiale che anticipano l’inedita Volkswagen T-Cross, crossover di segmento “B” basato sul pianale della citycar Polo che andrà a confrontarsi con B-SUV del calibro di Mini Country, Peugeot 2008 e Nissan Juke. La vettura avrà un baricentro rialzato e strizzerà l’occhio al ...

Shenmue I & II : Data di uscita e nuovi dettagli Svelati : Annunciato diversi mesi fa, Shenmue I & II ha finalmente una Data di uscita ufficiale, a svelarlo sono stati gli store ufficiali. Nell’attesa di mettere le mani su Shenmue III rinviato purtroppo al 2019, Yu Suzuki e SEGA sono lieti di annunciare l’imminente arrivo della collection su PC, PS4 e Xbox One. Shenmue torna su PC, PS4 e Xbox One con una Collection Nel 1986, il giovane Ryo Hazuki torna nel dojo del ...

Death Stranding : Svelati nuovi dettagli sulle mani di Sam : L'account Twitter di Kojima Productions è tornato a parlare dell'attesissimo Death Stranding, e come possiamo vedere l'argomento del giorno sono niente meno che le mani del nostro povero Sam.Forse i più attenti lo avranno notato, ma vale la pensa sottolineare come spesso i trailer del gioco risaltano proprio le mani di Sam, per cui deve trattarsi sicuramente di qualcosa di importante e non a caso Kojima Productions ha deciso di approfondire ...

Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung Svelati al MWC di Shanghai : In occasione del Mobile World Congress 2018 di Shanghai, System LSI Business di Samsung ha mostrato la Reference Platform per gli altoparlanti intelligenti L'articolo Alcuni dettagli sugli smart speaker di Samsung svelati al MWC di Shanghai proviene da TuttoAndroid.

Metro Exodus : Svelati nuovi dettagli sulle fazioni - i mutanti e i pericoli che i giocatori incontreranno nel titolo di 4A Games : Subito dopo la conclusione dell'E3 2018, 4A Games ha aggiornato il sito ufficiale di Metro: Exodus con molti nuovi dettagli sul gioco. Le nuove informazioni riguardano principalmente fazioni, pericoli e mutanti che il giocatore incontrerà nel corso dell'avventura. Finora, i dettagli sono stati elencati per le stagioni invernali e primaverili e possiamo aspettarci presto altre informazioni sulle altre stagioni.Come segnala Gamingbolt, i nuovi ...

Sekiro Shadows Die Twice : Nuovi dettagli Svelati : Hidetaka Miyazaki di From Software ci delizia con Nuovi e interessanti dettagli per Sekiro Shadows Die Twice, che naturalmente vogliamo condividere con voi di seguito, anticipandovi che il titolo è atteso per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Nuovi dettagli per Sekiro Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli diffusi da From Software: La progettazione è iniziata dopo il lancio del DLC di Bloorborne, durante lo sviluppo di Dark Souls ...

McLaren - Svelati gli scarichi della nuova Sports Series : Da Woking arriva un'ulteriore conferma che tranquillizzerà i puristi: la nuova sportiva McLaren non sarà elettrica. I terminali di scarico mostrati in questa nuova immagine ufficiale fugano ogni dubbio, confermando la presenza di un motore termico dentro al cofano. Annunciato la scorsa settimana con un teaser della coda, nel quale non comparivano i terminali di scarico, il nuovo modello della famiglia Sports Series sarà svelato il 28 giugno come ...

The Last of US 2 : Nuovi dettagli Svelati : Durante l‘E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo Gameplay di The Last of US 2. Quest’oggi ci giungono Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per The Last of US 2 Tramite un botta e risposta con il creative director Neil Druckmann, veniamo a conoscenza dei seguenti dettagli: Ellie sarà costantemente in contatto con l’ambiente circostante, con la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Primi dettagli Svelati : Mentre molti attendevano il Giappone feudale o la Cina imperiale, Ubisoft ha deciso di proseguire la saga iniziata con Origins, annunciando ufficialmente Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia. Assassin’s Creed Odyssey ci porta in Grecia Di seguito vi riportiamo le prime informazioni trapelate in rete, anticipandovi che verrà mostrato in azione durante l’E3 della prossima settimana: Lo ...

Champions League ed Europa League : Svelati gli stadi delle Finali 2020 : La finale della Champions League 2019-20 si giocherà allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Quest'anno l'atto conclusivo della coppa più ambita si...

Svelati gli altri big del Campania Eco Festival a Fosso Imperatore : Assieme al rapper torinese Willie Peyote, il 10 giugno saliranno sul palco dell'isola ecologica di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, Speaker Cenzou, Simona Boo, Oyoshe, Oluwong e Peppoh. Il ...