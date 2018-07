Salvini cerca riscatto dopo lo schiaffo del caso Diciotti | Nuovo barcone con 450

A Innsbruck Salvini cerca alleati : “In Europa sono il più moderato” : È stato un vertice, come altri a livello europeo, pieno di buone intenzioni e di promesse ma senza iniziative concrete. C’era una forte aspettative dal summit informale dei ministri dell’Interno, con il quale si è aperto il semestre Ue a guida austriaca, e per quanto avrebbe portato a casa Matteo Salvini. Il leader leghista ha dovuto prendere atto ...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Lega - Salvini contro la Cassazione : “Sentenza politica - cercano di metterci fuori legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione chiede di recuperare 49 milioni dalla Lega: "È una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge. Sequestrano quello che non c’è, è un processo che riguarda fatti di dieci anni fa", afferma il leader della Lega.Continua a leggere

Matteo Salvini cerca alleati in Europa con la Lega delle Leghe : Dal sogno della Padania a quello dell’Italia e ora dell’Europa. Matteo Salvini ha portato il movimento fondato da Umberto Bossi dal

Lega - Salvini : “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo. Gli darei 50 euro per dirgli di smettere di perdere tempo” : “C’è qualcuno che sta cercando da mesi dei soldi della Lega in Lussemburgo. Gli vorrei dare 50 euro di tasca mia e dirgli che vengono da lì, così la smettono di inventarsi notizie e perdere tempo”. A dirlo è stato il leader del Carroccio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando in conferenza stampa, in Viminale, i risultati del suo partito ai ballottaggi delle elezioni amministrativi. Salvini ha attaccato gli ...

Migranti - 300 in cerca di un porto Salvini : «Si scordino l'Italia» Macron : «Si sbarchi nel porto più vicino» : La nave Alexander Maersk soccorsa dalla Lifeline e poi arrivata al largo di Pozzallo. La Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini, è stata respinta da Malta: «Vada via», ha detto il premier dopo aver fornito la prima assistenza. Macron: «Si sbarchi nel porto più vicino»

Matteo Salvini : "Le ong sono avvoltoi in cerca di barconi" : "So che ci sono alcune Procure che indagano sulle Ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di migranti. Ci sono Ong che come avvoltoi stanno al largo delle coste libiche, in attesa dei barconi sgonfi su cui i trafficanti caricano i migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Porta a porta.Salvini ha risposto anche a Papa Francesco, che ha sottolineato come i populisti "creano la psicosi" sull'immigrazione. "Ascolto ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

[La polemica] Salvini e il selfie con i Rom. Li vuole cacciare ma due mesi fa è andato a cercare i loro voti : ... neppure dieci anni fa, quando il deputato della Lega Matteo Salvini «da milanese che prende il tram - si legge in una cronaca dell'epoca di Repubblica - ha proposto le carrozze della metropolitana ...

"Soluzione europea al fenomeno migratorio" : a Berlino Conte condivide la linea Merkel - assieme cercano di arginare Seehofer-Salvini : La soluzione al fenomeno migratorio deve essere europea. Al suo primo bilaterale italo-tedesco, Giuseppe Conte trova una certa sintonia con Angela Merkel, proprio nel momento in cui la Cancelliera ne ha estremo bisogno. Non era scontato, eppure è successo: frutto di interessi in comune. Lei cerca il sostegno italiano – come farà domani nel bilaterale con Emmanuel Macron a Berlino – per Contenere il suo ministro degli ...

Dopo la Aquarius - Salvini avverte Lifeline e Seefuchs : ‘Dovranno cercarsi altri porti’ : Prosegue la linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], contro lo sbarco nei porti italiani di imbarcazioni delle ong cariche di migranti clandestini, caricati sulle imbarcazioni umanitarie al largo delle coste libiche per poi essere trasportati in Italia. Questa mattina il leader della Lega, come suo solito, pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna i suoi fan, ma anche le agenzie di stampa, sul viaggio della ...