ROLLING STONES Se Lech Walesa chiede aiuto a Mick Jagger per la libertà in Polonia

Enrico Mentana/ “Petizione ROLLING Stones? Stupida - Salvini non è Hilter. ‘Maratone’? La gente le segue..” : Enrico Mentana show: "petizione Rolling Stones? Stupida, Salvini non è Hitler". Il direttore fonda un giornale online e conferma le maratone: "la gente le guarda, più difficile che farle"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Jeep Wrangler sponsor del tour “ROLLING STONES – No Filter” : a Varsavia l’ultima tappa del tour : La collaborazione tra la band inglese Rolling Stones – No Filter e il leggendario marchio di SUV Jeep Wrangler è iniziata nel 2014 Il tour “Rolling Stones – No Filter” 2018, sponsorizzato da Jeep, è giunto al suo conclusivo ed emozionante atto: domenica prossima a Varsavia (Polonia) si terrà l’ultima di 14 date, tutte sold-out, svoltesi finora nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia, in Germania e in ...

Il marketing assorbe tutto : dai Sex Pistols alla copertina del ROLLING STONES contro Salvini : Persino la nostra coscienza e la distinzione politica tra giusto e sbagliato. Chi ha questo potere , il "quarto" potere, deve quindi mostrarsi molto cauto. In questo, probabilmente, ha avuto ragione ...

ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING STONES/ “Mai firmato manifesto anti Salvini” - la nota rivista : “chi tace...” : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: “Mai firmato manifesto anti Salvini”. E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

ROLLING STONES contro Matteo Salvini - anche il vignettista Gipi sputtana la rivista : 'Chi tace avrà i c... suoi' : Dice che non condivide il messaggio della rivista, che non era stato esplicitato nel momento in cui gli hanno chiesto di aderire alla campagna contro la politica del ministro degli Interni. 'A me ...

Il ROLLING STONES contro Salvini : 'Da adesso chi tace è complice' : ... nella sua capacità di unire, condividere, accogliere', scrivere ancora la rivista che, si ricorda, sin dalla sua fondazione si è sempre contraddistinta per 'impegno nella vita politica e sociale, ...

ROLLING STONES raccoglie adesioni contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentisce : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

La copertina di ROLLING STONES contro Salvini : «Chi tace è complice» : «Noi non stiamo con Salvini». E' questa la copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stones, in edicola oggi. «Da adesso chi tace è complice», scrive il mensile, che ha chiesto a musicisti, ...

Brian Jones : a 49 anni dal concerto di Hyde park - ricordiamo il vero leader dei ROLLING stones : La notte tra il 3 e 4 luglio 1969 moriva Brian Jones, chitarrista e vero leader dei Rolling stones. Venne trovato morto sul fondo della piscina nella sua villa in Inghilterra. Ma andiamo con calma e proviamo a recuperare alcune curiosità a lui connesse. In queste poche righe, si cercherà di recuperare “nozioni basiche” su di lui e più in generale sugli stones; informazioni che molti di voi conosceranno, altri, invece, “sotto ...

Come questo omicidio a un concerto dei ROLLING STONES ha cambiato una generazione : ... ma Thompson riuscì a caratterizzare i personaggi della gang in modo reale, raccontando quali erano i loro interessi, i loro comportamenti all'interno della gang e nei confronti del mondo esterno. ...

Le 5 vite dei ROLLING STONES dentro "The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016" - 1 / 6 - : 18 giu 2018 - C'è un mondo dentro 'The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016'. Il cofanetto che contiene le versioni rimasterizzate in vinile dei quindici album in Studio...

The ROLLING STONES - le 10 copertine che hanno fatto la storia - : Mick Jagger voleva infatti una copertina che riflettesse la band come « dei fuorilegge che usano il blues come arma contro il mondo » , da qui la presenza di diversi performer da circo e fenomeni da ...