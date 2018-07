Riforma pensioni 2018 e Quota 100 L' impegno di Di Maio per le donne ultime notizie

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Quota 41 e la "discriminazione" sui giovani over 30 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41 possono aiutare i giovani. Ma quelli over 30 sono penalizzati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:47:00 GMT)

Il governo valuta la Riforma pensioni - ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’ : Si riaccende il dibattito e lo scontro politico sul tema della riforma pensioni dopo che il Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione sull’operato del suo dicastero ieri in Senato. Da parte del governo, tutto confermato per quanto riguarda gli interventi previdenziali in cantiere: Di Maio ha confermato tutto ciò che in questi giorni usciva fuori, indiscrezione dopo indiscrezione, su quota 100, quota 41, ...

Riforma pensioni 2018/ L'impegno di Salvini su Quota 100 e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: impegno su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Su Quota 100 l'ipoteca della Corte dei Conti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. l'ipoteca della Corte dei Conti su Quota 100 allo studio del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Esodati e Opzione donna - Spadoni (M5S) promette impegno (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 13 luglio. Le parole di Maria Edera Spadoni su Esodati e Opzione donna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:15:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e 41 : Di Maio punta sulle “concessioni di bilancio” (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100, le parole di Susanna Camusso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 e Quota 100 - Camusso commenta Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100, le parole di Susanna Camusso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Pensioni - Di Maio : ‘Governo al lavoro per superare la Riforma Fornero’ : Illustrando ieri le linee programmatiche dei suoi due dicasteri in commissione lavoro e previdenza sociale al Senato, il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in materia di riforma delle Pensioni appare molto più prudente rispetto alle promesse della campagna elettorale e anche rispetto a quanto scritto nel contratto di governo. Non parla più semplicemente di stop alla legge Fornero, ma di superamento. In ogni caso ...

Riforma pensioni 2018/ Serracchiani : Ape e Opzione donna siano strutturali (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Debora Serracchiani annuncia le richieste che il Pd farà al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Riforma pensioni - è scontro tra esecutivo e opposizione su Quota 100 e flessibilità : Le ultime novita' sulle pensioni flessibili ad oggi 12 luglio 2018 vedono riaccendersi lo scontro politico, dopo che il Ministro del lavoro Di Maio è intervenuto facendo il punto della situazione in Parlamento. Il Governo ha confermato la volonta' di intervenire sul comparto garantendo dei nuovi strumenti di uscita anticipata [VIDEO] dal lavoro, ma il vero scontro con l'opposizione è sui dettagli. Al momento l'esecutivo sta ancora compiendo le ...

Riforma pensioni 2018/ Damiano : è in corso attacco al sistema previdenziale (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Damiano: è in corso attacco al sistema previdenziale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Legge Fornero - Corte dei Conti : è stata brusca - ma non va cambiata (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Corte dei Conti dà un giudizio sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Proietti chiede flessibilità senza vincoli (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Domenico Proietti chiede una flessibilità priva di vincoli. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:26:00 GMT)