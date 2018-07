MotoGp – Petrucci quasi leader delle Fp2 al Sachsenring | Danilo forte ma inconsapevole

MotoGp Germania - Petrucci : «Sono sempre stato competitivo qui» : SACHSENRING - Da un po' di gare a questa parte Danilo Petrucci non riesce ad essere in lotta per il podio. Il pilota ternano vorrebbe approfittare della gara sulla pista tedesca par tornare sul podio: ...

MotoGp Germania - Petrucci : «L'obiettivo è stare il più avanti possibile in classifica» : SACHSENRING - Danilo Petrucci da un po' di gare a questa parte non riesce ad essere in lotta per il podio. Il pilota ternano vorrebbe approfittare della gara sulla pista tedesca par tornare sul podio: ...

MotoGp - Petrucci al Sachsenring dopo aver ‘studiato’ Lorenzo : “stiamo cercando di copiare il suo lavoro” : Danilo Petrucci parla delle sue sensazioni in vista della prossima gara: il pilota della Pramac valuta anche le sensazioni vissute a bordo della sua moto ad Assen “Non so se ci sono ancora piste adatte a Ducati, Yamaha oppure Honda. Penso che dipenda molto dalle gomme a disposizione. L’anno scorso è successo sia a Dovizioso che a me, di poter lottare per il podio su alcune piste teoricamente indigeste per Ducati. Qui la pista è ...

MotoGp - Petrucci sconsolato dopo il Gp di Assen : “l’errore alla chicane ha rovinato la mia gara” : Il pilota ternano è scivolato mentre lottava per l’undicesima posizione, portando a casa uno zero costatogli tre posizioni in classifica generale Una gara da dimenticare per Danilo Petrucci, un ritiro da archiviare nel minor tempo possibile per ripartire subito di slancio. Il ternano chiude con zero punti in tasca il Gp di Assen, colpa di una scivolata fastidiosa costatagli ben tre posti in classifica generale Foto Alessandro La ...

MotoGp – Petrucci dimentica l’infortunio : “il terzo tempo è incoraggiante” : Danilo Petrucci non risente le conseguenze della frattura al metatarso: il ternano terzo nelle Fp2 del Gp d’Olanda, le sue sensazioni Prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e Petrucci, col suo compagno di squadra, Valentino Rossi, quarto. Giornata positiva per gli italiani, con ...

MotoGp - libere Assen Vinales in più veloce - poi tre italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Assen - All'inizio della passata stagione aveva fatto il prepotente, vincendo 3 dei primi 5 gp. Poi Maverick Viñales ha cominciato a rallentare come la Yamaha, e il predestinato - il pilota che ...

MotoGp - Vinales domina le libere di Assen davanti agli italiani Iannone - Petrucci e Rossi : Marc Marquez non ripete la performance del mattino e lascia spazio al connazionale di Maverick Vinales , Yamaha, : è suo il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Olanda, ad ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone - Petrucci e Rossi - mentre Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGp – Petrucci in pista nonostante la frattura : “ecco come è andata nelle Fp1” : Danilo Petrucci in pista nonostante la frattura del metatarso: le prime impressioni del ternano della Pramac dopo le Fp1 del Gp d’Olanda frattura del metatarso per Danilo Petrucci a causa della caduta nella giornata di test al Montmelò della scorsa settimana. Il ternano del team Pramac però è tornato in pista oggi, in sella alla sua Desmosedici Gp per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Un po’ di dolore non ...

MotoGp – Petrucci infortunato ad Assen : “non mi sono potuto allenare - ma credo che non avrò problemi” : Frattura del metatatso per Danilo Petrucci dopo la caduta ai test del Montmelò: il ternano della Pramac infotunato ad Assen, ma con sensazioni positive La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Ho subito una lesione al piede - ma nulla di grave» : ROMA - Danilo Petrucci è tornato a casa dalla trasferta catalana con qualche acciacco in più, dopo la caduta rimediata nella giornata di test. Il pilota ternano ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue condizioni: ' Stavamo provando un forcellone nuovo, ero già al sesto o settimo giro che lo utilizzavo, e stavo cercando di migliorare un po'. Però purtroppo sono scivolato ...

MotoGp – Test Montmelò - spavento per Petrucci : “sono caduto a 250km/h! Ho spaccato casco e tuta - ecco come sto” : spavento in casa Pramac: caduta a 250km/h per Danilo Petrucci nei Test del Montmelò E’ in corso, al Montmelò, una giornata di Test per la MotoGp. Il team ufficiale Ducati ha deciso di non prendere parte alle prove che si stanno disputando sul circuito spagnolo, ma la Pramac è in posta per lavorare sodo sulla moto. Giornata di lavoro conclusa con una terribile caduta per Danilo Petrucci. Il ternano è caduto in curva 9 mentre provava il ...

MotoGp – Petrucci tra problemi e difficoltà : “arrivare 8° non è il massimo - ma guardo il lato positivo - ecco qual è” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ottavo posto al Gp di Catalunya: il ternano della Pramac guarda il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

MotoGp – Petrucci tra elogi e battute : “Lorenzo? Non riusciamo a capire come faccia!” : Le sensazioni di Danilo Petrucci al termine delle qualifiche del Gp di Catalunya: il ternano della Pramac tra battute ed elogi al poleman Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...