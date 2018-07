Roma | arrestato molestatore seriale | una vittima denunciò abuso con lettera

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) È statoieri, a, ildella ragazza che qualche giorno fala violenza in una lettere pubblicata sul Corriere della Sera. Colto in flagranza di reato, ha molestato in pieno giorno diverse turiste in via del Corso, nel centro della capitale. L’uomo è accusato di una serie di reati a sfondo sessuale: secondo gli inquirenti sarebbero almeno sei gli episodi di violenza di cui è responsabile. Il provvedimento è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le indagini al pm Stefano Pizza. Al gip è stata chiesta anche un’ordinanza di custodia cautelare. Ladi testimonianza dellasi è rivelata di fondamentale aiuto per raggiungere all’identificazione dell’uomo: un cittadino italiano di 44 anni, “mingherlino, che non destava sospetti”. Le modalità con cui svolgevano le aggressioni ...