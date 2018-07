Il Chelsea esonera Antonio Conte | ma è scontro sulla buonuscita

Calciomercato - il Chelsea esonera Conte : in arrivo Sarri : Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea . Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ...

Antonio Conte esonerato dal Chelsea / Risolto il contratto - via anche lo staff : inizia l'era Sarri : Conte esonerato dal Chelsea , manca solo l'ufficialità: il tecnico ha Risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff , inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Sarri contro De Laurentiis : “Esonerato in tv”/ Chelsea in pole position - agenti del tecnico a Londra : Sarri al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:21:00 GMT)