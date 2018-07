AIM Italia - Monnalisa è la diciassettesima ammissione del 2018 : Debutto positivo per Monnalisa sull' AIM Italia . Si tratta della diciassettesima ammissione dell'anno sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. La società ELITE operante nel settore del ...

Portobello ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia : Teleborsa, - Una nuova matricola si appresta a sbarcare sull' AIM Italia : si tratta di Portobello S.p.A.. La società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella ...

Askoll EVA sbarca sull'AIM Italia : Askoll EVA è la nuova matricola dell' AIM Italia . In fase di collocamento la società che progetta, sviluppa e produce veicoli elettrici a due ruote, ha raccolto 12 milioni di euro, il flottante al ...

Debutto boom per Esautomotion sull'AIM Italia : Teleborsa, - Buona la prima per Esautomotion, la società attiva nel settore della componentistica meccatronica che oggi ha debuttato sull'AIM. Il titolo mostra un rialzo del 42,41% a 4,13 euro. Il ...

Longino & Cardenal sfreccia sull'AIM Italia : Teleborsa, - Nuovi forti guadagni vengono registrati dal titolo Longino & Cardenal dopo il debutto boom ieri sull'AIM Italia. le azioni balzano del 19,43% a 6,083 euro. Si tratta della quattordicesima ...

AIM Italia - Longino & Cardenal è la quattordicesima ammissione dell'anno : Teleborsa, - Una nuova matricola è sbarcata sull' AIM Italia : Longino & Cardenal , la quattordicesima dell'anno che porta a 103 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle ...

Longino & Cardenal sempre più vicina all'AIM Italia : Teleborsa, - Una nuova matricola sta per sbarcare sull' AIM Italia : Si tratta di Longino & Cardenal S.p.A., società attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ...

Monnalisa - fissato intervallo prezzo azioni per quotazione su AIM Italia : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa, in accordo con il Global Coordinator CFO Sim, ha fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie Monnalisa nell'...

Intred Telecomunicazioni avvia il roadshow per debutto all'AIM Italia : Al via il roadshow di Intred Telecomunicazion i che si candida allo sbarco sull'AIM Italia , il popolatissimo mercato di Borsa dedicato alle PMI. Intred è un'azienda bresciana nata nel 1996 ad opera ...