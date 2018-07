Migranti | il governo si spacca sulla nave italiana | Conte sostiene Trenta e Toninelli

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S-Lega - scontro sui Migranti nel Governo (11 luglio 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, scontro sui migranti. Cr7 ufficialmente alla Juventus. Francia prima finalista ai Mondiali in Russia (11 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Migranti - vertice del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Salvini : Migranti - linea comune governo : 20.56 "Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. E' la linea che porterò a Innsbruck. Così il vicepresidente e ministro dell'Interno Salvini sul vertice interministeriale tenutosi oggi a Palazzo Chigi. Salvini, non presente alla riunione per impegni precedenti, incontrerà domattina il presidente del Consiglio Conte. Il vertice di Innsbruck ...

Migranti - gli obiettivi del governo : Rendere operativi i risultati conseguiti nel Consiglio Ue di fine giugno . E tenere la barra dritta sulle posizioni italiane sul fronte Migranti, posizioni sulle quali il governo Conte non intende ...

Migranti - è scontro nel governo : Salvini vorrebbe negare l’approdo alla nave Diciotti - Toninelli lo smentisce : Di nuovo scontro nel governo giallo-blu e questa volta la questione Migranti è al centro del dibattito tra i ministri Salvini e Toninelli. In mattinata, Matteo Salvini ha cercato di negare lo sbarco dei 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia Costiera Italiana ma è stato immediatamente bloccato dal collega Toninelli. Al momento, però, il Viminale non ha ancora indicato un porto d'approdo.Continua a leggere

Migranti - digiuno in Piazza San Pietro : la voce dei preti contro la politica del governo e dell'Ue : preti e suore di strada hanno manifestato in Piazza San Pietro, a Roma, contro le politiche migratorie del governo e della Ue, dando il via a un digiuno a staffetta. La protesta continuerà poi...

Migranti : governo - serve ripensamento missioni Ue : A Innsbruck con una linea comune, con "una voce sola". Il governo italiano cerca di smussare le divergenze emerse nelle ultime ore tra M5S e Lega sulle missioni internazionali - a partire da quella ...

Migranti - i numeri non sono tutto Ecco perché Alesina sbaglia Tanti errori dall'ex governo buonista : Caro Alesina, i numeri non sono tutto. Ungheria? In democrazia è il governo che segue il popolo, non il contrario. Invece noi abbiamo avuto un governo buonista che non ascoltava il popolo esasperato Segui su affaritaliani.it

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti - ecco la decisione dopo il vertice di governo : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al sostegno alla Libia e un ripensamento sulle varie missioni europee, in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in Italia. Questi, in estrema sintesi, alcuni tasselli messi insieme durante il vertice a ...

Viminale blocca nave italiana con 66 Migranti. Il governo all'Ue : aiuti alla Libia : 'Non c'è un caso Salvini Trenta', dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l'incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima ancora che iniziasse il vertice, i due si ...

Il governo ha rifiutato di far approdare in Italia una nave italiana con a bordo 66 Migranti : È la prima volta che succede: la nave è la Vos Thalassa, appartiene a una società privata ed è intervenuta di fronte alle coste libiche The post Il governo ha rifiutato di far approdare in Italia una nave Italiana con a bordo 66 migranti appeared first on Il Post.

Migranti : Di Maio - Saviano? pregiudizi su governo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Saviano abbiamo avuto alti e bassi. In generale l’atteggiamento nei confronti del governo che è di grande pregiudizio” sul tema Migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Ma è “un’ingiustizia”, ha spiegato, perchè “noi stiamo continuando a salvare le persone in mare, facciamo operazioni di salvataggio e lo facciamo da soli”. L'articolo ...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...