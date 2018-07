Cristiano Ronaldo | ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep

Ronaldo - De Laurentiis : 'Welcome Cristiano! Più sale e più pepe' : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe'. Lo scrive su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dando il suo benvenuto al nuovo attaccante della Juventus, il cinque volte Pallone d'Oro ...

Cristiano Ronaldo - la Spagna saluta il fuoriclasse : 'Non c'è un altro come lui' : Anche Sport titola sul portoghese: 'Shock Cristiano', e spiega che 'il Real accoglie la richiesta della sua stella e lo vende alla Juve per 105 milioni' e conclude: 'dopo l'addio di Cr7 e quello di ...

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo : Ora che la Juventus ha davvero acquistato CR7, ecco un elenco semi-serio di investimenti alternativi che si sarebbero potuti realizzare con tutti quei soldi

Cristiano Ronaldo - l’intervista esclusiva a GQ : C’è un Cristiano Ronaldo ovunque. Anche quando è nascosto, anche quando non parla. C’è. Una presenza, oltre il mistero, l’annullamento della riservatezza, la fine del privato. Gioca tra le 55 e le 80 partite all’anno, tutte in diretta globale, con audience che vanno da un milione fino a due miliardi e mezzo di persone. I suoi account social contano 310 milioni di follower (120 su Instagram). L’immagine di lui che si fa dare un cellulare in campo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il ministero dei Trasporti twitta per errore. Poi le scuse : «Uno scambio di account» : Una notizia incredibile per il calcio italiano, che da giorni sta facendo parlare tutti e che, da ieri, è finalmente diventata ufficiale. Il miglior calciatore al mondo in questo momento, Cristiano Ronaldo , giocherà in Serie A, con la maglia della Juventus . Ieri ne hanno parlato davvero tutti, compreso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , anche ...

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo : (Foto: Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images) Ormai lo sanno anche i muri: la Juventus ha acquistato dal Real Madrid il cartellino di Cristiano Ronaldo, al termine di una lunghissima trattativa nella quale è stato anche siglato con il calciatore un contratto sportivo di quattro anni. Il costo dell’operazione, secondo quanto si è appreso, è di appena 357 milioni di euro, così ripartiti: 100 milioni al Real Madrid, 5 milioni per il ...

Cristiano Ronaldo - vita da fenomeno. Trofei - record e manie di Cr7 : Il portoghese andato alla Juve non è solo uno dei più grandi calciatori di ogni tempo Cristiano Ronaldo-Juventus, le tappe dell'affare dell'estate Cristiano Ronaldo alla Juve. "Era il momento di un ...

Cristiano Ronaldo mania : in tilt lo store della Juventus : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus secondo alcuni è uno degli eventi più clamorosi dal punto di vista mediatico degli ultimi anni secondo solo all'abdicazione di papa Ratzinger. Il fatto è abbastanza scontato visto che CR7 è l'uomo più influente al mondo con 74,5 milioni di follower su Twitter, 134 milioni su Instagram e 122 milioni su Facebook. Il 5 volte pallone d'oro è in grado di spostare masse così imponenti di persone ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è davvero il colpo del secolo? Dipende… : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha sconvolto il calciomercato e si è aperto un dibattito in merito all’acquisto del secolo Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato il trasferimento che ha acceso la sessione estiva di questo calciomercato. In Italia non si parla d’altro e si è accesa una diatriba molto complessa: è davvero questo il colpo del secolo? Sì, no, forse… chissà. Ognuno ha il proprio parere in merito e ci sono ...

Le 10 cose da sapere su Cristiano Ronaldo (per sorprendere il fidanzato juventino) : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. L’ufficialità è arrivata da poche ore, ma la notizia in realtà era nell’aria da giorni: tanto che cogliere qualcuno impreparato sull’argomento è ad oggi francamente difficile. Tutti sanno tutto, o quasi: dov’è cresciuto, cosa mangia, quanto guadagna. Ma, come si faceva a scuola, per chi si fosse attardato e volesse recuperare in fretta – magari per sorprendere lo scettico fidanzato juventino ...

Azioni Juventus - prezzo riparte da 0 - 95 euro/ Ultime notizie quotazioni Borsa - Cristiano Ronaldo spinge titolo : Cristiano Ronaldo spinge il titolo Juventus: +5,77% in Borsa. Oggi 11 luglio 2018 il prezzo delle Azioni bianconere parte da 0,95 euro: le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:25:00 GMT)

Ops - Fifa 19 ha un problema con Cristiano Ronaldo alla Juventus : Tra le persone che hanno salutato l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus con sonore bestemmie non ci sono solamente i tifosi che avrebbero preferito non affrontarlo in campionato e vederlo (probabilmente) ammazzare ulteriormente il campionato, ma anche gran parte del team che lavora al videogame Fifa 19. Cristiano Ronaldo è infatti il giocatore sulla copertina sul titolo di Electronic Arts per la seconda volta e viene mostrato con i colori ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - esulta anche il Ministero dei Trasporti. Ma poi si scusa : La notizia dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus era certamente tra le più attese di ieri, e i tifosi della squadra bianconera non sono stati gli unici a festeggiare. “Che colpo non solo per la Juventus ma, speriamo, per il calcio italiano. #CR7allaJuve”, è il tweet comparso ieri nell’account ufficiale del Ministero dei Trasporti. Con tanto di retweet della notizia dall’account della squadra di calcio. Un ...