Leo contro CR7 | due fenomeni ed una rivalità che non finirà mai

WimbLeon 2018 : Camila Giorgi vuol fare la storia contro Serena Williams nella giornata dedicata ai quarti di finale femminili : Prepariamoci ad assistere ad una giornata che potremmo definire “rosa” in quel di Wimbledon. Il programma dei Championships sarà monopolizzato da quarti di finale del tabellone femminile. L’eccezione è quella del match sul campo numero 2 tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il francese Gilles Simon che ripartiranno dal quarto set con il sudamericano avanti due parziali ad uno. Il vincitore di questa sfida sarà il ...

Tour de France – Luis Leon Sanchez costretto al ritiro dalla corsa : bruttissima caduta contro uno spartitraffico [VIDEO] : Luis Leon Sanchez, ciclista dell’Astana, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France in seguito ad una bruttissima caduta Siamo solo alla seconda tappa, ma il Tour de France di Luis Leon Sanchez è già finito qui. Il ciclista dell’Astana è stato costretto ad abbandonare l’edizione numero 105 della Grande Boucle a causa di una bruttissima caduta, arriva intorno ai 40 km dal traguardo. Il ciclista ...

WimbLeon 2018 : Thomas Fabbiano avanti di due set contro Stan Wawrinka poi la pioggia : La pioggia ci mette lo zampino nel match del secondo turno di Wimbledon tra il nostro Thomas Fabbiano (n.133 del mondo) e lo svizzero Stan Wawrinka (n.224 ATP). Il match, infatti, è stato interrotto e rinviato a domani sul 6-5 del terzo set, dopo che nei primi due parziali l’azzurro si era imposto, a sorpresa, 7-6 6-3. E’ un Fabbiano solido quello che scende sul campo 3 dei Championships. L’azzurro mette fin da subito in ...

Biondo Vs Leonardo De Carli/ L’ex allievo di Amici si scaglia contro gli YouTuber? No - solo un attacco a Dose : Biondo si scaglia contro gli YouTuber per difendersi dagli attacchi ricevuti da Dose durante il serale. Ma le sue parole, sembra ,attacchino l'intera categoria e risponde Leonardo De Carli(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:53:00 GMT)

ELeonora Brigliadori contro Nadia Toffa : Il web insorge e si vendica! : Eleonora Brigliadori ha avuto una discussione con Nadia Toffa, il popolo del web è insorto ed ha fatto eliminare l’attrice da Pechino Express! Ecco tutti i dettagli… Per comprendere che cosa sta accadendo tra Nadia Toffa ed Eleonora Brigliadori è doveroso fare un piccolo passo indietro. Qualche anno fa la conduttrice de “Le Iene”, durante un servizio, mise alla luce un episodio sconcertante: la showgirl denigrava la ...

Carolyn Smith contro ELeonora Brigliadori : Carolyn Smith che sta lottando contro il cancro, si scaglia contro Eleonora Brigliadori e le sue frasi choc contro Nadia Toffa che sta lottando anche lei contro la malattia. Uno sfogo rabbioso quello della Smith, rilasciato al “Corriere della Sera”, che va in difesa della conduttrice delle Iene e di tutte le donne che come lei stanno affrontando il brutto male. «Dice cose gravissime e offensive, tipo che la chemioterapia uccide, i tumori no. ...

Diletta Leotta - vacanza sexy in Sardegna. E a Porto Cervo l'incontro con Al Bano : Dopo una stagione lunga ed emozionante, Diletta Leotta è pronta ad iniziare le proprie vacanze. La meta, quest'anno, è la Sardegna: la conduttrice di Sky, signora della serie B, si...

Carolyn Smith contro ELeonora Brigliadori : “Ha fatto una cosa ridicola e oscena” : La giurata di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha espresso parole di dissenso nei confronti di Eleonora Brigliadori ed elogia la Rai per averla esclusa da Pechino Express

LIVE Giappone-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : Samurai contro Leoni della Teranga - che sfida suggestiva! : Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Giappone-Senegal, match del girone H dei Mondiali 2018. In un raggruppamento più che mai equilibrato, le due formazioni oggi si contendono la vetta solitaria della classifica, ma soprattutto chi vince potrebbe ipotecare la qualificazione al secondo turno. Tutte e due le nazionali si sono imposte 2-1 contro le rispettive avversarie, Colombia e Polonia, alla prima uscita nell’edizione ...