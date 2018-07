Un mare di magliette rosse in nome dell' umanità

Magliette rosse anche in Brianza con don Ciotti di Libera per "fer mare l'emorragia di umanità" : Magliette rosse anche in Brianza sabato 7 luglio. Diversi gli eventi organizzati nelle piazze dalle associazioni che hanno accolto l'appello di don Luigi Ciotti di Libera a "fermare l'emorragia di ...

Salvini ironizza sulle magliette rosse in memoria dei bambini morti in mare : "Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi...". E l'emoticon di un bacio. Così Matteo Salvini prende le distanze, su Facebook, dall'appello di Libera e Don Ciotti a indossare oggi una maglietta rossa in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.Le magliette rosse ricordano i pigiamini rossi indossati dai bimbi annegati una settimana fa ...