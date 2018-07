Trent' anni di CivitaFestival tra nomi internazionali ed eccellenze | nella cornice

Loris - Trent'anni alla mamma. Lei al suocero : "Ti ammazzo" : trent'anni di reclusione. La Corte d'Assise d'Appello di Catania non ha dubbi sulla colpevolezza di Veronica Panarello, la mamma siciliana accusata di avere ucciso il figlio Loris, di 8 anni, il 29 ...

Così l'Italia festeggia i Trent'anni dell'Asi : IL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE l'Italia pare avere le carte in regola per poter giocare un ruolo da protagonista nella nuova economia dello spazio. L'ultima uscita dal mazzo è la legge di riforma ...

Trent'anni di eccellenza - e 60 nello spazio - - buon compleanno Asi : Proprio con il satellite Tethered sono partito, nel luglio del 1992 , a bordo dello Shuttle Atlantis e con me, nello spazio, ho portato anche l'Italia della tecnologia e della scienza'. http://www.

Nubifragio in Trentino - in ginocchio Moena e Val di Fassa/ Video - i danni : fango e allagamenti - 50 sfollati : Nubifragio in Trentino: inizia la conta dei danni a Moena e Val di Fassa le zone maggiormente messe in ginocchio dal maltempo. Priorità restano le 50 persone sfollate.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:49:00 GMT)

L’ultimo vaticinio di Piero Fassino : “Trent’anni di Salvini? Vediamo se gli elettori gli daranno i voti” : “Trent’anni di Salvini? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti”. Così Piero Fassino a margine dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Verso il congresso per un Partito Democratico protagonista’. “Non credo questo sia il tema principale oggi – ha aggiunto – Il tema principale è che Salvini sta imponendo a questa maggioranza di governo una linea ...

Assessori e consiglieri leghisti a Pontida. Salvini : "Governeremo altri Trent'anni" : La Spezia - Tutti a Pontida, oggi più che mai. E non importa, anzi per molti è addirittura meglio, se nè Umberto Bossi nè Roberto Maroni sono presenti. Il capo, anzi la star, è inequivocabilmente ...

SMI festeggia il primo di luglio Trent'anni di esistenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pozzuoli. La Schiana : Trentenne uccide la madre di 59 anni : Femminicidio a Pozzuoli (Napoli). Un uomo di 32 anni ha ucciso la madre, poi si è costituito. Il ragazzo ha assassinato

MotoGp - Marc Marquez su Valentino Rossi / "Quello che fa a Trentanove anni sarà difficile da ripetere" : MotoGp, Marc Marquez su Valentino Rossi: il pilota spagnolo a sorprese si sofferma sul campione italiano e avversario di una vita, complimentandosi con lui per le cose fatte fino ad ora.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:25:00 GMT)

La memoria dell'acqua Trent'anni dopo - : Nel decennale della scomparsa di Benveniste nell' Ottobre del 2014 da Parigi a Roma due giornate scientifiche hanno segnato lo stato dell'arte sulle ricerche in corso nel mondo che mostrano in ...

Le previsioni sul global warming fatte Trent'anni fa - si sono poi avverate? : Roma. Il 23 giugno del 1988, lo scienziato della Nasa James Hansen tenne una drammatica testimonianza davanti alla commissione Energie e Risorse naturali del Senato americano. Quel giorno la ...

