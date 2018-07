Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del richiamo per Balalaika : Un momento davvero positivo per la Blasi non solo in amore, dato che le sue quotazioni nel mondo dello spettacolo sono salite alle stelle. Dopo le Iene e le ottime prove col Grande Fratello Vip, ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del "richiamo" per Balalaika : Mykonos - E? stata improvvisamente richiamata per ?Balalaika?, programma Mediaset sui Mondiali di calcio, nel mentre Ilary Blasi era partita col marito Francesco Totti alla volta di...

Francesco Totti e Ilary Blasy come Sandra e Raimondo? Nuova sit com in arrivo? : Francesco Totti e Ilary Blasi come Sandra e Raimondo Vianello? Pare proprio di sì!! Il Pupone, ex capitano della Roma, Francesco Totti e la bellissima moglie Ilary Blasi potrebbero approdare assieme a Mediaset per una Nuova sit com, sullo stile di Casa Vianello. Totti e Blasi assieme per una sit com in Mediaset? La conduttrice del Grande Fratello Vip, del Wind Summer Festival 2018 e di Balalaika potrebbe fare una ulteriore attività in quel di ...

Arriva Casa Totti : Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo : Da Casa Vianello a Casa Totti basta un dribbling ben riuscito. Il paragone è un po' ingombrante, ma l'idea è quella: Francesco Totti e Ilary Blasi come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Una sit-com ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - la loro vita privata sbarca in televisione : La vita privata di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe presto sbarcare in tv, trasformandosi in una sorta di Casa Vianello. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui la coppia sarebbe in trattativa per realizzare la sit-com ispirata all’avventura televisiva di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. In queste settimane la showgirl e il calciatore avrebbero discusso i dettagli del progetto con la casa di produzione e mancherebbe solamente ...

“Vogliono loro”. “Vogliono loro”. Ilary Blasi e Francesco Totti - la proposta da ‘urlo’. Vederli in quei panni? Beh - il successo è assicurato : Ilary Blasi pronta a diventare una delle regine di Mediaset. Dopo ”Le Iene”, ”Balalaika”, il ”Wind Summer Festival” e il ”Grande Fratello Vip”, sembra che la presentatrice romana sarà al centro di un nuovo progetto del biscione. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul nuovo numero di ”Chi”, Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di una sit com dal sapore vintage. ...

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme in un nuovo programma Mediaset? : Francesco Totti e Ilary Blasi presto in tv insieme su Mediaset? È un’estate lavorativa molto calda e ricca di impegni per Ilary Blasi. Quest’ultima imperserà, infatti, per tutta la bella stagione nella programmazione di Canale5 dapprima affiancando Nicola Savino e Belen Rodriguez a Balalaika, lo show sui Mondiali di Russia 2018 di seconda serata e, da giovedì, con il Wind Summer Festival. La kermesse, tornata sotto la gestione di Maria De ...

Francesco Totti a Sabaudia con i figli e spunta il commento di Tiziano Ferro : Francesco Totti al mare con i figli Isabel Chanel e Cristian a Sabaudia. Un momento di relax in famiglia che il campione ha voluto immortalre con una foto pubblicata su Instagram che in pochi minuti...

Ilary e Francesco - insieme per la sitcom ‘Casa Totti’ : le indiscrezioni : Sul numero di ‘Chi’ in edicola mercoledì 4 luglio si fa strada un’ipotesi di serie tv che farà felici i fan della coppia Totti-Blasi: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che l’ex capitano della Roma e la consorte, con una casa di produzione che avrebbe come socia la showgirl, stanno progettando una sit-com (sullo stile ‘Casa Vianello’) dal titolo ‘Casa Totti’. ...

Francesco Totti a Sabaudia con i figli - e spunta il commento di Tiziano Ferro : Francesco Totti al mare con i figli Isabel Chanel e Cristian a Sabaudia. Un momento di relax in famiglia che il campione ha voluto immortalre con una foto pubblicata su Instagram che in pochi minuti...

Francesco Totti ed Ilary Blasi protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello? : Quella che fino a qualche anno fa poteva sembrare solo una battuta presto potrebbe diventare una realtà. Secondo Chi, infatti, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di firmare con una Casa di produzione un accordo per realizzare Casa Totti, sit-com che -se il titolo provvisorio fosse mantenuto- fin dal titolo richiamerà inevitabilmente il cult Casa Vianello.Nessuna pretesta di emulare i mitici Raimondo Vianello e Sandra ...

Una sit-com su Francesco Totti e Ilary Blasi : dopo "Casa Vianello" arriva "Casa Totti" : Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a raccogliere l'eredità degli indimenticabili Sandra e Raimondo. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal settimanale Chi, la nota coppia è porterà in video la propria quotidianità, in stile "Casa Vianello".La sit-com sulla famiglia Totti è un progetto in via di definizione che potrebbe trasformarsi in un'idea vincente. A occuparsene, sempre secondo quanto ...

Francesco Totti e Ilary Blasi progettano la sit-com "Casa Totti" : il retroscena : Pronti a "spiare" dla buco della serratura di casa Totti? Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che

“Che ricordi!”. Francesco Totti e Ilary Blasi a Mykonos : notato ‘quel’ dettaglio? I fan più attenti sì ed è subito nostalgia : Una foto social, evento raro se si considera che i colleghi della coppia in questione ne pubblicano molte di più, che ha scatenato due diverse ondate di commenti. Una per lei, Ilary Blasi, una per lui, Francesco Totti. A postare lo scatto è stato il Capitano – perché anche se ha lasciato il calcio giocato più di un anno fa per i tifosi giallorossi resta tale -, con questa didascalia: “Bye bye Mykonos”. La coppia, amatissima e ...