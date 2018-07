“Bye bye | vacanze!” Ryanair | sciopero generale | “400 voli a terra” La preoccupazione

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 luglio 2018) Dite la verità, non vedete l’ora di partire per le vacanze estive. Non ne potete più di correre a destra e a manca alla ricerca di risolvere tutti i problemi a lavoro e a casa, che in questo periodo sembrano moltiplicarsi. Sì, è così per tutti, niente di strano. Però forse è il caso che siate preparati a questa nuova potenziale batosta che state per prendere. Non vi dovete preoccupare di figli, datore di lavoro o amici, ma di. Proprio così, gli assistenti di volo e i piloti della compagnia low cost europea hanno, infatti, annunciato unoper i prossimi 25 e 26 luglio, confermato anche da Filt Cgil e Uiltrasporti. L’interruzione del servizio riguarda, al momento, il personale di cabina basato in Italia, che incrocerà le braccia per 24 ore il 25 luglio, e quello di Spagna, Portogallo e Belgio, che si fermerà il 26 luglio, creando non pochi disagi ai consumatori in ...