Sci nautico – Trofeo Tomassini | registrati i primi record a Recetto

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Isi registrano aldi sci(NO) La 3 giorni di gare che ha animato il centro tecnico federale di sci– NO) da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio ha regalato emozioni sull’acqua eai numerosi atleti in gara nelle differenti categorie. La gara riservata agli atleti paralimpici ha premiato lo slalom del sempre in forma Christian Lanthaler, atleta amputato altoatesino che si classifica 1° nella classifica “all skiers” con 2 boe a 16 metri, 58 km orari, secondo classificato il comasco Pietro De Maria, terza piazza per Sabrina Bassi di Legnano. In figure ha la meglio il campione del mondo non vedente Daniele Cassioli (1720 punti) seguito da Sabrina Bassi e dal francese Philippe Turchet. Cassioli si aggiudica anche la gara di salto con una prova di 18,7 metri. La gara dei normodotati ha raffigurato ...