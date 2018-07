La magia del Mandala al Castello Aragonese | monaci buddisti in tour a Reggio Calabria

Branduardi a RisorgiMarche - l'incanto della musica e la magia della natura : Dopo un 2017 di sold out in Italia e all'estero, e un 2018 altrettanto ricco di soddisfazioni, Angelo Branduardi ha accettato con l'invito di Neri Marcorè a dare il suo contributo a RisorgiMarche e a ...

La "Vernasca Silver Flag" e la magia delle competizioni di una volta : Nei giorni scorsi si è disputata la 23esima “Vernasca Silver Flag”, rievocazione storica della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca che fu disputata dal 1953 al 1972. Questa...

Fbf : torna la magia del cinema per i pazienti e i loro familiari : ... ormai da tempo nota e praticata, i cui benefici sono noti anche al mondo scientifico. La visione di un film è infatti un'esperienza terapeutica che aiuta a ridurre la percezione del dolore, creando ...

Gol di Pavard in Francia-Argentina/ Video - che magia del difensore centrale : tiro di controbalzo - un missile : Gol di Pavard in Francia-Argentina Video, che magia del difensore centrale: tiro di controbalzo, un missile terra aria che si è insaccato alle spalle del portiere sudamericano(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Nasce a Tokyo il Digital Art Museum targato TeamLab : l’arte abbatte i confini dello spazio e diventa magia [GALLERY] : Inaugurato a Tokyo il MORI Building Digital Art Museum: TeamLab Borderless, il museo di arte Digitale in cui le opere ‘prendono vita’ abbattendo i confini dello spazio Inaugurato a Tokyo il MORI Building Digital Art Museum: TeamLab Borderless, il primo museo dedicato interamente all’arte Digitale. In uno spazio di 10 mila metri quadrati, le opere d’arte ‘prendono vita’ e abbattono i confini dello spazio. Come dichiarato dal fondatore Toshiyuki ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

L'ALCHIMISTA/ La "magia" del ristorante di Barbara a Montefalco (Alessandro Borghese 4 Ristoranti) : Barbara, laureata in chimica, è la titolare insieme a sua madre, suo padre e sua sorella del ristorante Enoteca L’Alchimista a Montefalco, in provincia di Perugia.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:40:00 GMT)

La magia del Solstizio d’Estate tra paganesimo e cristianesimo : mito - storia e culti ancestrali : Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo giorno il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si ...

Zoomarine : Festival della magia alla ricerca dell'Harry Potter italiano - Romait - : Si parte il 16 giugno con una serie di iniziative e laboratori ricchi di novità tecnologiche e strumenti fondamentali per fare didattica in collaborazione con la Città della Scienza di Napoli, ...

Mary e il fiore della strega : quando la purezza di cuore vince l'arroganza di scienza e magia - : scienza e magia sono unite nel film, proprio in quanto strumenti di trasformazione che possono creare e distruggere al tempo stesso.Certo, non si può negare che si senta la mancanza di quel "tocco" ...

MARY E IL FIORE DELLA STREGA/ Quando la purezza di cuore vince l'arroganza di scienza e magia : Tratto dal libro per bambini “La piccola scopa”, il film racconta la storia di una bambina che proprio con la magia combatte l'uso sbagliato dei poteri magici. ILENIA PROVENZI(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:12:00 GMT)End of Justice: nessuno è innocente/ Il film cucito su Denzel Washington per riflettere sull'onestà, di R. BernocchiLAZZARO FELICE/ Il film dove cinema e mondo coincidono (e si svelano), di E. Rauco

Dall'Indonesia al Mudec la delicata magia del Batik : L'esposizione, in sintonia con la mission del Mudec - che prevede lo studio di opere e manufatti, ma anche delle connessioni e delle relazioni tra le diverse culture del mondo - consente di cogliere ...

A Vasanello si rinnova la magia della Notte delle Lanterne : ... oltre che da spettacoli di artisti da strada. In piazza della Repubblica lo spettacolo più atteso, quello degli Erre Sei che faranno scatenare i presenti sulle note di pizzica e taranta. La Notte ...