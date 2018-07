Vettel | qualche errore di troppo Ma la Ferrari è una bomba

E se ci fosse qualche altro contendente del mondiale oltre a Vettel ? : Uno dei Gran Premi [VIDEO] più affascinati dell'anno, quello del Principato di Monaco, è andato in scena nella giornata di ieri ed è terminato con la vittoria di Daniel Ricciardo. La gara Si era capito gia' dalle prove libere del giovedì che le RB14 avevano un altro passo di gara. L'australiano Daniel Ricciardo e Max Verstappen avevano cominciato a dettare tempi fantastici a ogni giro e si era potuto evincere che sarebbe stato difficile per ...

E se ci fosse qualche altro contendente del mondiale oltre a Vettel ? : Uno dei Gran Premi più affascinati dell'anno, quello del Principato di Monaco, è andato in scena nella giornata di ieri ed è terminato con la vittoria di Daniel Ricciardo. La gara Si era capito già dalle prove libere del giovedì che le RB14 avevano un altro passo di gara. L'australiano Daniel Ricciardo e Max Verstappen avevano cominciato a dettare tempi fantastici a ogni giro e si era potuto evincere che sarebbe stato difficile per tutti stargli ...

F1 – Vettel fiducioso nonostante qualche difficoltà : “dobbiamo capire perchè scivoliamo - ma…” : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp di Monaco Terminata la prima giornata di prove libere del Gp di Monaco. I piloti della F1 sono scesi in pista sul circuito di Montecarlo per iniziare il lavoro in vista della gara di domenica, regalando le prime emozioni nello spettacolare scenario monegasco. Daniel Ricciardo è il più veloce al termine delle Fp2, seguito dal suo compagno di squadra Max Verstappen e ...