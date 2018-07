Gianpaolo Quarta | età | altezza e peso Temptation Island | il fidanzato di Martina

caffeinamagazine

: Chi è Gianpaolo Quarta? Il fidanzato di Martina Sebastiani protagonista a Temptation Island [GALLERY] - #Gianpaolo… - zazoomblog : Chi è Gianpaolo Quarta? Il fidanzato di Martina Sebastiani protagonista a Temptation Island [GALLERY] - #Gianpaolo… - POPCORNTVit : Convivenza o libertà? Ecco i motivi per cui Martina e Gianpaolo hanno partecipato a Temptation Island - POPCORNTVit : Convivenza o libertà? Ecco i motivi per cui Martina e Gianpaolo hanno partecipato a Temptation Island -

(Di martedì 3 luglio 2018)Sebastiani esono una delle coppie di2018. I due possono essere definiti come il più classico dei cliché italiani: il mammone e la donna innamoratissima che, seppur giovane, ha voglia di mettere su famiglia. “Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui. È passato un anno, questa è la nostra stanza e di fronte c’è la camera di sua mamma”, aveva raccontato una sconsolatanel video di promozione del programma di Canale 5. Dal canto suoaveva spiegato il suo punto di vista, decisamente diverso da quello della giovane fidanzata. “Io ho bisogno di capire se mi devo godere i miei 24 anni, cosa che invece lei non comprende perché pensa che io abbia necessità di costruirmi una famiglia”, aveva risposto lui – il video di promozione è stato pubblicato dalla ...