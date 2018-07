Allenatore che perde non si cambia | il ct della nazionale tedesca come Angela Merkel

Calciomercato - il Bayern Monaco presenta il nuovo Allenatore Kovac : 'Sono tornato'. C'è anche Gnabry : "Sono stato via per un po', ma ora sono tornato". Inizia con queste parole la conferenza stampa di presentazione di Niko Kovac, nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il croato aveva infatti indossato la ...

Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré - la malattia dell’Allenatore dell’Uruguay Tabárez : (foto: Martin Bernetti / Getty Images) #Tabarez in questi giorni è uno dei principali hashtag sui social network. Dopo la vittoria dell’Uruguay che ha messo fine ai sogni di gloria del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai i Mondiali di calcio 2018, tutti stanno imparando a conoscere Oscar Tabarez da Montevideo, l’allenatore in stampelle – o Il Maestro, come è stato soprannominato visto il suo passato da insegnante. Se ve lo state chiedendo, ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’Allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

Chelsea : Sarri è il nuovo Allenatore - vivrà nel centro sportivo : PANCHINA Chelsea- Ultime ore prima dell’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l’annuncio e’ ormai imminente, dopo il raggiungimento dell’accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l’ex tecnico dietro il pagamento di poco piu’ di cinque milioni di euro. Trovata l’intesa tra i due club, non sembrano esserci piu’ ostacoli ...

Ronaldo attacca Cuper : "E' il peggior Allenatore che io abbia mai avuto" : Il Fenomeno tuona contro il commissario tecnico dell'Egitto: "Io o lui, l'Inter ha fatto la sua scelta"

Chelsea - arriva Sarri : Zola sarà il vice Allenatore : Chelsea, arriva Sarri- Ora ci siamo. Maurizio Sarri si prepara a diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, l’ormai ex allenatore del Napoli, firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo da 5 milioni di euro netti a stagione. Gianfranco Zola potrebbe essere il suo vice. Per l’ex […] L'articolo Chelsea, arriva Sarri: Zola sarà il vice ...

Panchina Chelsea - colpo di scena per il prossimo Allenatore : Sarri beffato : Panchina Chelsea – colpo di scena per il prossimo allenatore del Chelsea che molto probabilmente sarà Laurent Blanc. Beffa per il tecnico Maurizio Sarri che aveva il gradimento da parte di Roman Abramovich che però ha deciso di non pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il tecnico francese è dunque balzato in pole per la Panchina dei Blues, l’ultimo incontro ha avuto esito positivo ed adesso la fumata bianca può ...

Real Madrid - ore caldissime per la scelta del nuovo Allenatore : dopo-Zidane - Pochettino in pole ma c’è un grosso ostacolo : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’addio del tecnico Zinedine Zidane, un fulmine a ciel sereno per i Blancos dopo la conquista della terza Champions League consecutiva. I Blancos sono al lavoro per trovare un sostituto all’altezza, Pochettino è la prima scelta ma non sarà semplice per gli spagnoli strappare al Tottenham il tecnico argentino, fresco di rinnovo quinquennale. ...

Antonio Conte nuovo Allenatore del Real Madrid?/ Addio al Chelsea e mentalità vincente ne fanno un candidato : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid? Anche il salentino sembra essere nella lista dei candidati per ereditare la panchina dei blancos lasciata libera da Zinedine Zidane(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:49:00 GMT)

Michele Rizzo torna al Petrarca Rugby sia come giocatore - sia come Allenatore under 18 : 'Michele porterà le sue doti di giocatore per altri due anni, ma nel frattempo metterà a disposizione del club l'esperienza maturata nel mondo anglosassone iniziando il suo percorso da allenatore. ...

Zidane - l'Allenatore così bravo che strappa il sorriso ai suoi giocatori : Per la cronaca, venti minuti dopo CR7 realizzerà in scioltezza il rigore che regala l'Undecima al Real Madrid. Poi arriveranno la dodicesima e la tredicesima. Forse il segreto è tutto qui. Nella ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna Allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna / Video : "Fai schifo sia come Allenatore che come uomo" : Lite tra Donadoni e un tifoso del Bologna, Video: "Fai schifo sia come uomo che come allenatore". Lite a margine di un allenamento con il tecnico che risponde a bordocampo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:02:00 GMT)