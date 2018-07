Abusi sessuali su due minori | in manette pregiudicato ai domiciliari per lo stesso reato

L’arcivescovo di Adelaide - Philip Wilson - è stato condannato a un anno di carcere per aver nascosto gli Abusi sessuali di un prete : È il più alto prelato cattolico al mondo a essere stato condannato finora per questo tipo di reato The post L’arcivescovo di Adelaide, Philip Wilson, è stato condannato a un anno di carcere per aver nascosto gli abusi sessuali di un prete appeared first on Il Post.

Il racconto di Donna : “Ho scoperto che mio marito era pedofilo e scaricava video di Abusi sessuali sui neonati” : Una Donna di 38 anni ha scoperto di avere un marito pedofilo quando la polizia ha effettuato un blitz nel suo appartamento: l'uomo scaricava video di bambini (di meno di 18 mesi) abusati sessualmente. L'uomo era stato imprigionato ma dopo soli otto mesi è tornato libero. "Mi disgusta ancora sapere che il padre dei miei figli è pericoloso".Continua a leggere

Abusi sessuali sulla figlia di 8 anni - arrestato dopo sette giorni di appostamenti : L'uomo era in fuga dopo una condanna per Abusi sessuali sulla figlia di 8 anni e la ex moglie emessa da un tribunale norvegese. Il 46enne è stato catturato dalla polizia a Macerata dove si era nascosto sotto falso nome per sfuggire al carcere. Su di lui pendeva mandato di cattura internazionale e ora sarà estradato per scontare la pena.Continua a leggere

Scandalo Abusi sessuali - al coach di pallavolo due anni di reclusione : Due anni di reclusione per il coach oltre all'interdizione perpetua dall'ufficio di "tutela, curatela, amministrazione di sostegno di minori o incapaci, dall'esercizio della professione di allenatore sia nelle scuole che nelle società sportive". È questa la condanna pronunciata dal tribunale di Nuoro nei confronti di Roberto Deiana, 47enne allenatore di pallamano della Handball Athletic Club nuorese, che militava in A2. L'uomo è stato accusato ...

Si scambiavano video di Abusi sessuali sui neonati - 6 arresti. C’era “catalogo diviso per età” : Choc a Torino. Sequestrata una ingente quantità di materiale pedopornografico, tra cui filmati di abusi su neonati. L'indagine della polizia postale ha portato a sei arresti e 16 denunce in tutta Italia. Si scambiavano le immagini in "stanze virtuali" con un amministratore.Continua a leggere

Denuncia Abusi sessuali ma nessuno le crede - 19enne minaccia il suicidio e viene incitata dalla folla a gettarsi : video choc : Sui social cinesi sono state decine i post con foto e video della ragazza, tanto che le immagini hanno poi fatto il giro di tutto il mondo. La 19enne da tempo soffriva di depressione dopo essere ...

Napoli - Abusi sessuali su bambina di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...

Sette anni di Abusi sessuali sulla figlia della compagna : arrestato : Arriva da Matera l'ultima terribile storia di violenze sessuali. I carabinieri hanno posto fine all'incubo di una ragazzina, oggi 15enne, che dall'età di 8 anni era costretta a subire atti...

Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di Abusi sessuali : Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo stesso papa era stato criticato. I tre The post Il papa ha accettato le dimissioni di tre vescovi cileni coinvolti nello scandalo di abusi sessuali appeared first on Il Post.

Clamoroso Mondiali Russia 2018 - bufera sul ct dell’Argentina Sampaoli : “Abusi sessuali” : bufera a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Russia del 2018, nei guai il Ct dell’Argentina Sampaoli. Secondo un giornalista locale, Gabriel Anello, il commissario tecnico dell’Argentina avrebbe tentato di abusare di una cuoca all’interno della struttura della Federcalcio, a Buenos Aires. La vittima avrebbe ricevuto pressioni per non denunciare il fatto, l’Afa starebbe pensando di esonerare ...

Roma - provini hard e Abusi sessuali : indagato produttore tv/ Due ragazze denunciano "il maestro" : Roma, provini hard e abusi sessuali: indagato produttore tv. Nuovo scandalo molestie in Italia, con la denuncia di due ragazze a un manager dello spettacolo, soprannominato "il maestro"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Abusi sessuali : la lettera di papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Milano - Abusi sessuali su una ragazza. Preso 40enne con invalidità : I poliziotti della Quarta sezione della Squadra mobile sono arrivati nella sua casa di Rozzano il 30 maggio. In mano avevano un ordine d'arresto che, da quel giorno, obbliga l'uomo a rimanere in casa, ...

Usa - le vittime Abusi sessuali riceveranno 210 milioni di dollari : Un accordo da 210 milioni di dollari . È questa la somma che l' arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis dovrà pagare per risarcire le oltre 450 vittime di abusi sessuali. Un vero e proprio incubo, ...