Myr Garrido | Tina Cipollari? Ecco cosa penso di lei!

(Di lunedì 2 luglio 2018) L’attrice spagnola Myr, nuova compagna di Kikò Nalli, rivela in un’intervista chene pensa dile sue parole! Kikò Nalli dopo essersi separato dalla star indiscussa di Uomini e Donne,, sta vivendo una bella ed intensa storia d’amore con Myr. Il sentimento tra i due è sbocciato su un set fotografico, ma attualmente il loro rapporto è basato su telefonate, videochiamate e messaggi, visto e considerato che lei è un’attrice spagnola. La donna però vorrebbe potersi trasferire in Italia per poter stare accanto a Nalli. Recentemente intervistata dal settimanale “Mio”, a tal proposito, ha espresso queste parole: “A me piacerebbe molto, è più facile per me trasferirmi rispetto a lui che ha molto lavoro in Italia. Io posso muovermi perché il lavoro me lo consente. Quando giro una serie televisiva non ...