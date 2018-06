Spari in strada | giovane gambizzato fuori da un bar

Paura a La Rustica - Spari in strada : gambizzato giovane di 24 anni - è caccia all'aggressore : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Far west in autostrada : Spari contro un'auto - donna colpita al collo : Sparatoria sull'autostrada A4 poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Una donna è rimasta ferita: si tratta di una 44enne...

Spari in strada - uomo ucciso sabato sera a Corsico : La vittima, probabilmente un senegalese, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco in via delle Querce

Firenze - Spari in strada dopo lite : investito ragazzo di 29 anni - : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una lite tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco Nardella: "...

Spari in strada a Firenze dopo lite : ANSA, - Firenze, 10 GIU - Alcuni colpi di pistola sarebbero stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova, alla periferia di Firenze. Secondo le prime informazioni ...

Incidenti stradali - le carcasse di animali investiti non sono più un pericolo. A farle Sparire ci pensano gli “spazzini” : A volte sono le soluzioni più semplici e naturali quelle più funzionali ed economiche. Un po’, se vogliamo, sulla falsariga di ovini e bovini messi al servizio in quel di Roma per la “rasatura” di aiuole e prati comunali. Questa volta però, il “servizio” sociale è più articolato ma passa sotto silenzio: a darne notizia è il portale Greenreport.it, che illustra l’importanza degli animali cosiddetti spazzini. Spesso detestati e ritenuti portatori ...

Roma - a Tor Bella Monaca il Bronx dei bus. Gli autisti : “Spari - dirottamenti - blocchi stradali. Protesti? Ti puntano la pistola” : “Er bus adesso è mio, questa è zona mia. Portame a casa, famme scende dove te dico e nessuno se farà male”. Le immagini del pestaggio del Roxy Bar a La Romanina, ad opera di tre esponenti del clan Casamonica-Di Silvio, sono ancora vive negli occhi dei Romani e non solo. Ma nel quadrante est della Capitale da anni si vive tutti i giorni sotto lo schiaffo di quel metodo mafioso che i magistrati Romani hanno iniziato a imputare a chi commette reati ...

Spari in strada : freddata una donna. Morto in ospedale anche l'omicida : In strada, a Rivoli, Enzo Giorio di 75 anni ha sparato a Cornelli Maria Clara, sua moglie o ex moglie, coetanea, e poi ha puntato l'arma contro se stesso sparandosi alla testa. Alcuni testimoni hanno ...

Spari durante una festa in strada : nuova 'stesa' a San Giovanni : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre era in corso una festa in strada. Ad entrare in azione, secondo quanto riferito da alcuni ...