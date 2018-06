Pagelle Inghilterra-Belgio | Mondiali 2018 | 0-1 Januzaj decide l’incontro con un gol

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. La sblocca Januzaj con un gol capolavoro! : Inghilterra-Belgio termina sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Match letteralmente da sbadigli con le due squadre zeppe di panchinari e poche idee in campo. Si sta giocando a mente libera ma con poca cattiveria per centrare i tre punti che porterebbero la vincente nel lato più complicato del tabellone. Due ammonizioni per i belgi che potrebbero incidere nel computo del punteggio finale. Di seguito le Pagelle LIVE di Inghilterra-Belgio, per seguire ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Match aperto o caccia al secondo posto? : Inghilterra-Belgio, prendere o lasciare? Questo è il grande dilemma che, da giorni, sta attanagliando le due nazionali appaiate al comando del girone G con 6 punti. Vincere, e quindi finire nella parte di tabellone più complicata, o perdere, ed avere la chance di turni ad eliminazione DIRETTA più semplici? Questa sera alle ore 20.00 allo stadio di Kaliningrad saranno di fronte le due migliori squadre di questo avvio di Mondiale di Russia 2018 ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : le Pagelle. Dominio inglese - ma Baloy entra nella storia : INGHILTERRA Pickford 6: non ha colpe sul gol di Panama, per il resto praticamente vive una giornata da spettatore non pagante Walker 6: gli avversari sono davvero poca cosa, ma lui commette sempre qualche leggerezza sul piano mentale. Errori da evitare in vista di partite più importanti. Stones 7,5: si trasforma in goleador in una giornata dove in difesa non deve praticamente mai intervenire. Sulle palle inattive è un vero e proprio fattore per ...

Inghilterra-Panama 6-1 - Mondiali 2018 : Pagelle e tabellino : Inghilterra-Panama, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tunisia-Inghilterra 1-2 - Mondiali 2018 : Pagelle e tabellino : Tunisia-Inghilterra, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Tunisia-Inghilterra 1-2 - Mondiali 2018 : Kane fa doppietta ed è l’uomo partita. : Pagelle Tunisia-Inghilterra TUNISIA (4-2-3-1) Mouez HASSEN: 6. Nonostante sia stato in campo solo per 14 minuti, l’estremo difensore tunisino ha sfoderato due grandi parate: un salvataggio col piede su Lingard e la respinta in volo sulla linea prima del gol su ribattuta di Kane. (DAL 14′ Farouk BEN MOUSTAFA: 5,5. In porta non imita Hassen, sbaglia un paio di uscite, ma è graziato da Syam Ben Youssef prima e salvato dal palo ...