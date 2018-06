Nainggolan | Icardi e Dzeko sono grandi

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...

Inter - Icardi a Nainggolan : “benvenuto” : “Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme”. Il capitano dell’Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un messaggio diffuso su Instagram. Icardi sui social ha postato un’immagine in bianco e nero che lo ritrae in un contrasto proprio con Nainggolan, in un Inter-Roma disputato un paio di stagioni fa a San Siro. L'articolo Inter, Icardi a Nainggolan: ...

Icardi a Nainggolan - 'mai più contro' : ANSA, - MILANO, 26 GIU - "Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme". Il capitano dell'Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un ...

Icardi a Nainggolan - 'mai più contro' : ANSA, - MILANO, 26 GIU - "Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme". Il capitano dell'Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un ...

Inter : Icardi dà il benvenuto a Nainggolan. E annuncia che resta : Il capitano su Instagram: "benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme"

Inter - l'Ad Antonello : 'Nainggolan? L'obiettivo è rinforzare la squadra. Con Icardi parleremo di rinnovo' : 'Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L'obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l'Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e ...

Edicola : l'Inter copre d'oro Icardi e sogna Nainggolan - la Juventus punta Milinkovic-Savic : Intanto, stando al Corriere dello Sport, l'Inter continua a lavorare per Radja Nainggolan . La nostra opinione: mossa doverosa di Ausilio che, al di là di tutte le speculazioni di mercato, non può ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Handanovic - Nainggolan - Politano - Icardi e tanto altro : Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha affrontato l’argomento Calciomercato in queste ore, con diversi affari caldi per la rosa nerazzurra-- Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, è concentrato su questa prima calda fase di Calciomercato, nella quale l’Inter è forse più impegnata ad incassare che ad acquistare. Il caso Icardi tiene banco, ma ci sono anche diverse trattative in entrata che fanno gola ai tifosi. Il ds è stato Intercettato dai ...

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...