La moglie di Chester Bennington | Questi segni avrebbero dovuto allarmarmi

(Di giovedì 28 giugno 2018) Era il 20 luglio 2017 quandoè stato trovato morto nella sua casa di Palos Verdes Estates a Los Angeles. A quasi un anno di distanza dal suo suicidio, la vedova Talinda ha parlato ai microfoni della Cnn, dei giorni che hanno preceduto il gesto, di quei segnali cheallarmarla, ma che all'epoca non è stata in grado di cogliere. "Ora sono più istruita a individuare quei: lo sconforto, il cambiamento, l'isolamento", ha detto Talinda nel corso dell'intervista.comportamenti, ha spiegato la vedova, non erano rari per suo marito: "Facevano parte della nostra vita quotidiana. A volte i segnali erano evidenti, altre volte sembrava fosse tutto normale".Nei giorni precedenti al suicidio,sembrava felice: "Non era il momento in cui credevamo potesse succedere, questo ha reso l'accaduto ancor più terrificante. ...