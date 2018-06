Roma - profugo gambiano aggredisce i carabinieri ?e poi si denuda in strada : Un profugo gambiano di 29 anni è stato arrestato a Roma per aver menato un cliente in un bar, aver aggredito i carabinieri intervenuti e per esseri anche denudato in strada.L"immigrato, ospite del centro d"accoglienza "Mondo Migliore" a Rocca di Papa - come scrive il Corriere della Sera di Roma - ha dato di matto nel locale in località Squarciarelli, scagliandosi contro un avventore 41 enne, medicato al vicino ospedale di Frascati. I presenti ...