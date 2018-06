Rimini | ceffone al figlio che fuma uno spinello | padre denunciato dai carabinieri

newsgo

: 'Ah ma non è Lercio...' popolo di s****i. - massimodeluisa : 'Ah ma non è Lercio...' popolo di s****i. - josciby : Cose da pazzi ?? - Infedele969 : Cosa pretendere da un sistema che punisce giustamente un padre che schiaffeggia il figlio... -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)alcheunodaiIl minorenne era stato sorpreso da una pattuglia are hashish per strada con amici, a Cattolica: in caserma l’intervento del genitore ora accusato di abuso di mezzi di correzione L'articoloalcheunodaiproviene da NewsGo.