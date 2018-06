Presentazione Palinsesti Rai | autunno 2018 | conferenza stampa in diretta

blogo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Questa mattina, mercoledì 27 giugno, i vertici Rai presenteranno allae agli inserzionisti pubblicitari idella prossima stagione televisiva del servizio pubblico con particolare attenzione all': questa sarà l'ultimaa cura del direttore generale Mario Orfeo e della presidentessa Monica Maggioni, e anche gli ultimiapprovati dal cda attualmente in carica fino al 30 giugno.In realtà molto è già noto ed è già stato ufficializzato altrove: ci saranno delle ulteriori novità? Dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena? Appuntamento alle ore 12 per lain. prosegui la letturaRai,inpubblicato su TVBlog.it 27 giugno07:00.