Tumori | mieloma | più di 2 anni senza malattia dopo il trapianto

(Di martedì 26 giugno 2018) Una terapia a base di lenalinomide, autorizzata dall’Aifa per i pazienti affetti damultiplo come terapia di mantenimentoilautologo di cellule staminali, aumenta di 2, portandolo da 3 a 5, il periodo medio di intervallo. Lo ha annunciato Vittorio Montefusco dell’Istituto dei(INT) di Milano. Ilmultiplo, spiega Michele Cavo, dell’Università di Bologna, “è un tumore del midollo osseo in cui le plasmacellule (importanti componenti del sistema immunitario) si replicano in modo incontrollato, accumulandosi nel midollo stesso”. Riduce la funzione immunitaria aumentando il pericolo di infezioni, causa anemia, fratture ossee. Nel 35% dei casi la diagnosi è casuale, attraverso gli esami di routine prescritti dal medico; negli altri casi si manifesta con dolori ossei e un danno scheletrico. E’ il ...