La mappa di Fortnite potrebbe subire delle modifiche per l' arrivo della Stagione 5

Importanti cambiamenti alla mappa di Fortnite dal 26 giugno con l’update 4.5 : Fortnite ha in programma il lancio dell’aggiornamento 4.5 per martedì 26 giugno. Uscirà in mattinata e i giocatori si preparano a ricevere tante novità. Prima di tutto sono in arrivo Importanti cambiamenti per la mappa di gioco ciò è trapelato grazie alla mappa interattiv adi IGN. I fan infatti hanno notato significative differenze al covo dei cattivi, cratere di Magazzino Muffito (Dusty Divot) e Pinnacoli Pendenti. L'utente di Reddit UppyGSY ha ...

Sfide Settimana 7 Fortnite : mappa e come completare Fai Gol su 5 campi di calcio diversi : Fortnite ha lanciato le Sfide della Settimana 7 e per questo motivo gli appassionati del gioco vogliono scoprire come completare la nuova sfida chiamata Fai gol su 5 campi di calcio diversi. Con l’inizio della Settimana 7 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale sono iniziate ben 7 Sfide nuove che come premio prevedono tante Stelle della Battaglia. Sfie Settimana 7 per Fortnite Ecco l’elenco completo: • Infliggi danni agli avversari con ...

Fortnite - Battaglia Reale / mappa - ecco come trovare il tesoro a Parco Pacifico : Fortnite, Battaglia Reale: Mappa. ecco come trovare il tesoro a Parco Pacifico. Continua il grandissimo successo del videogame dell'anno che spopola su Youtube e ha conquistato il mondo.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Fortnite : a breve si potrà girovagare per la mappa a bordo dei Carrelli della Spesa : Arrivano interessanti, quanto singolari, notizie per i tantissimi giocatori di Fortnite! Infatti, tra poco sarà possibile girovagare per la mappa a bordo dei...Carrelli della Spesa!Al momento, non è chiaro quando questi "mezzi" arriveranno in Fortnite Battle Royale ma, come segnala Gamespot, è possibile che verranno introdotti con l'aggiornamento 4.3 o, al massimo, la prossima settimana.Il singolare veicolo riporta la descrizione "Rotolati in ...

Le comete della Stagione 4 si abbattono su Fortnite e la mappa cambia radicalmente : All'interno di una precedente news pubblicata stamane vi abbiamo parlato in dettaglio del changelog della patch che ha accompagnato il lancio della Stagione 4 di Fortnite. In questo caso però ci concentriamo soprattutto sulle novità presenti all'interno della mappa, una mappa che ha effettivamente subito l'impatto della caduta delle comete di cui tanto si è parlato nel corso delle ultime settimane. Le comete si sono infatti abbattute sulla mappa ...

Ecco La mappa Dei Distributori Automatici Di Fortnite : Dove si trovano i Distributori Automatici in Fortnite? Ecco la Mappa aggiornata con tutti i Distributori Automatici e le “macchinette” in Fortnite. Come trovare facilmente Distributori Automatici in Fortnite Mappa Distributori Automatici Fortnite Stai cercando la Mappa aggiornata con tutti i Distributori Automatici sparsi all’interno di Fortnite? Sei nel posto giusto! Di seguito, infatti, trovi la Mappa in cui sono […]