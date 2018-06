Pensioni d'oro - taglio sopra i 4.000/5.000 euro Di Maio : «Sono un privilegio rubato» : «Le Pensioni d'oro sono un privilegio rubato». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, parlando a Stasera Italia su Rete4 confermando l'intenzione di tagliare la parte non...

Di Maio avverte : 'Taglieremo le Pensioni d’oro sopra i 5000 euro per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge ...

Di Maio : 'Un miliardo dal taglio alle Pensioni d'oro' - il Pd : 'Conti sbagliati' : Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, intende mettere un tetto alle cosiddette "pensioni d'oro", quelle che superano i 5.000 euro, qualora i contributi versati non giustifichino tale importo. Con tale provvedimento egli si aspetta di ricavare un miliardo di euro da utilizzare per coprire il costo dell'aumento delle pensioni minime che contestualmente vorrebbe realizzare. I conti che non tornano Secondo i calcoli di Di ...

Pensioni d’oro - costituzionalisti : “Annunci buoni solo per i titoli dei giornali - manca impianto giuridico ed economico” : Per il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, “quest’estate festeggeremo la fine delle Pensioni d’oro e l’inizio di un’Italia più giusta”, mentre già questa settimana sarà quella “buona per tagliare i vitalizi”. Tuttavia, in entrambi i casi, non si sa bene come il cambiamento andrà in porto. Non è chiaro l’impianto giuridico ed economico, come non lo è nella pace fiscale caldeggiata dal ...

Pensioni d’oro - dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...

Sul Fatto Quotidiano del 24 giugno. Di Maio : tagli alle Pensioni d'oro per aumentare 800mila minime : Il progetto I tagli alle pensioni d'oro per aiutare 800 mila persone L'annuncio – Di Maio: "Senza i contributi tetto a 5.000 euro". Gli incassi andranno agli assegni sociali. Difficile, però, ricavare più di 300 milioni di Marco Maroni

