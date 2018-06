Pagelle Arabia Saudita Egitto | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo A - primo

Pagelle / Uruguay Arabia Saudita (1-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone A) : PAGELLE Uruguay Arabia Saudita (1-0): i voti della partita dei Mondiali 2018. La Celeste non convince, ma batte gli sauditi e guadagnano la qualificazione agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Pagelle Uruguay-Arabia Saudita 1-0 - Mondiali 2018 : Suarez bagna al meglio i 100 gettoni in nazionale : L‘Uruguay batte 1-0 l’Arabia Saudita e vola agli ottavi portando con sé la Russia. Assieme ai sauditi, eliminato anche l’Egitto. Il primato del raggruppamento verrà deciso nello scontro diretto, con i padroni di casa che avranno due risultati su tre. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida odierna, disputata alle ore 17.00. URUGUAY 6,5 Muslera, 6: voto d’ufficio, praticamente non tocca palla. Gimenez, 6.5: qualche ...

Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

Italia Arabia Saudita 2 1 - LE Pagelle : Balotelli redivivo - Romagnoli perfetto : Italia Arabia Saudita 2 1 Marcatori: 21 p.t. Balotelli , I, ; 23 s.t. Belotti , I, ; 27 s.t. Alshehri , A, Buona la prima. La nuova Italia di Mancini vince contro l'Arabia Saudita giocando una partita ...

Pagelle Italia-Arabia Saudita : 2-1. L’Italia prima domina con Balotelli e Belotti - poi rischia di subire il pareggio dei sauditi : L’Italia vince 2-1 contro l’Arabia Saudita dopo un amichevole a due facce. Buon primo tempo della squadra del neo CT Roberto Mancini che gioca bene e sblocca il punteggio con un bel destro di Mario Balotelli. Nella ripresa, tra un cambio e l’altro, arriva il raddoppio di Andrea Belotti. A quel punto, perà, gli Azzurri si spengono e regalano (con un clamoroso errore di Davide Zappacosta) il gol ai sauditi che, nel finale, ...

LIVE Pagelle Italia-Arabia Saudita in DIRETTA : 2-1. Andrea Belotti prende il posto di Balotelli e segna il raddoppio. L’Arabia Saudita la riapre con un errore di Zappacosta : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Arabia Saudita Il primo tempo dell’amichevole Italia-Arabia Saudita si chiude sull’1-0 per gli Azzurri grazie ad un bellissimo gol di Mario Balotelli al 20’pt. La prima formazione del neo CT Roberto Mancini domina la partita contro la modesta squadra mediorientale che, letteralmente, non ha ancora completato una azione offensiva. Oltre alla rete del vantaggio l’Italia ha sfiorato ...