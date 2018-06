Matera 2019 | Smart City | al via progetto di turismo sostenibile

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Otto itinerari per lo sviluppo turisticodisponibili su web e app per arricchire l’offerta culturale della città dei Sassi anche in vista diCapitale della Cultura. Sono alcuni dei risultati di “Culture and Tourism”, ilvolto a valorizzare il patrimonio urbano, culturale e paesaggistico della Regione. Gli studenti delle scuole secondarie superiori “IIS G. B. Pentasuglia” e “IIS E. Duni – C. Levi” di, coordinati dall’ENEA nell’ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, hanno individuato una serie di itinerari fatti di luoghi, storie e persone tra i più significativi e simbolici, integrando l’analisi del passato e del presente della città alla fase didel suo futuro, per stimolare risorse creative e propositive per la cittadinanza, promuovere il senso di appartenenza alla comunità e sostenere il ...