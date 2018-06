Macron e Merkel minacciano le banche italiane | rischio crisi come nel 2011

CONSIGLIO EUROPEO/ Il piano Merkel-Macron spinge l'Italia al commissariamento : In tema di unione monetaria il patto franco-tedesco è pieno di insidie per i Paesi ad alto debito. Ma in ballo c'è soprattutto in quale direzione vuole andare l'Europa. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:03:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. SavonaFINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi, di G. Pennisi

Nemmeno il tempo per Conte di fare pace con la Merkel che Di Maio litiga con Macron : Giuseppe Conte può cantare vittoria: la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto marcia indietro sulla bozza di documento per il pre vertice sui migranti che si terrà domenica a Bruxelles,. Un summit ristretto al quale parteciperanno Francia, Germania, Spagna, Grecia, Malta, Austria e Italia, più le alte istituzioni Europee rappresentate da Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio Europeo, ...

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui migranti sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti, scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - scontro con Merkel e Macron : Francia e Germania a bruxelles proporranno di rimandare i profughi nei paesi di primo ingresso. Il premier Conte sposa la linea dura sostenuta dal Viminale: «La bozza Juncker è insostenibile, così non la firmo»

CAOS UE/ Italia - attenta alla trappola greca di Merkel & Macron : Il premier Conte diserterà il pre-vertice a 5 organizzato dal duo Merkel-Macron prima del Consiglio europeo: una trappola. Al solito, per punire l'Italia. NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:00:00 GMT)SPY FINANZA/ Banche e derivati, arriva il colpo da ko contro Deutsche Bank e Merkel, di S. LucianoCAOS MIGRANTI/ La trappola della Merkel contro l'Italia, di M. Maldo

Doppio schiaffo a Merkel e Macron : Doveva essere un mini-vertice, assume sempre più le sembianze di un maxi-vertice. Avrebbe dovuto convocarlo il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, lo ha fatto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Doveva essere un incontro preparatorio informale sull'immigrazione all'indomani delle dichiarazioni di Meseberg e in vista del Consiglio di fine giugno, rischia di trasformarsi in uno scontro senza precedenti sui movimenti ...

Ecco il patto tra Merkel e Macron : Dichiarazione di Meseberg Rinnovare le promesse di sicurezza e prosperità dell’Europa La Francia e la Germania condividono un’ambizione comune per il progetto europeo: un’Europa democratica, sovrana e unita, un’Europa competitiva, un’Europa che sia fondamento di prosperità e difenda il suo model

Merkel e Macron rilanciano il progetto europeo : Bilanci e difesa comuni, sicurezza dei conti bancari, maggiori investimenti: Francia e Germania guardano al futuro dell’Unione europea. Leggi

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia : “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” : Migranti, Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia: “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” Francia e Italia sono intenzionate “ad accogliere le posizioni italiane” per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione […] L'articolo Migranti, Emmanuel ...

Migranti - ecco il piano europeo : centri di sbarco in Nord Africa. Merkel-Macron aprono a Roma : Non più negli hotspot italiani: i Migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale potrebbero ben presto sbarcare in apposite «piattaforme regionali», centri...