Italia | vola il centrodestra a trazione leghista | Pd tracolla

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia. Tutto ...

LIVE Volley - Giochi del Mediterraneo : Italia-Portogallo in DIRETTA. Azzurri per volare ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Azzurri tornano in campo a Tarragona dopo aver sconfitto la Grecia all’esordio e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per chiudere il girone al primo posto e proseguire la propria avventura a quarti di finale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico spinta da ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia surclassa Cipro e vola ai quarti di finale. Mingardi e Nicoletti sugli scudi : L’Italia ha sconfitto Cipro per 3-0 (25-14; 25-14; 25-20) e si è così qualificata ai quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre, dopo la sconfitta al tie-break contro la Grecia, hanno dominato un avversario di bassa caratura e proseguono così la propria avventura nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di Massimo Bellano ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia vola in Romania senza passare dagli spareggi : Dal titolo mondiale alla qualificazione alla Fiba Europe Cup 2018. Un mese fantastico per l’Italia femminile di Basket 3×3, che stacca il pass per gli Europei che si svolgeranno in Romania a settembre. Le azzurre (Giulia Ciavarella, Marie D’alie Raelin, Marcella Filippi e Giulia Rulli) hanno chiuso al primo posto il girone e proprio questa posizione di classifica dava la certezza della qualificazione senza passare dagli spareggi. Dopo ...

Dai mari ai fashion tour - vola il turismo Italiano in Israele : Nei primi cinque mesi del 2018 il turismo italiano in Israele è cresciuto del 41% rispetto allo stesso periodo del 2017. Un risultato raggiunto anche grazie al miglioramento dei collegamenti tra i due Paesi...

In vacanza con l'aereo - ma 7 Italiani su 10 hanno paura di volare : 'In un mondo in cui tutto va veloce, compresi gli spostamenti, siano essi per vacanza o per lavoro - spiega la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, direttore scientifico di Bioequilibrium e presidente ...

Estate : paura di volare per 7 Italiani su 10 : Roma, 20 giu. , askanews, La paura di volare colpisce sempre più persone per le cause più diverse: dal timore di perdere il controllo, all'angoscia di attentati terroristici. Così, i nuovi mezzi di ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia vola in semifinale nel fioretto. Il Dream Team domina l’Ucraina : Tutto come da pronostico. La squadra azzurra di fioretto femminile si qualifica facilmente per le semifinali agli Europei di Novi Sad. L’Italia ha demolito nei quarti di finale l’Ucraina con il punteggio di 45-26. Adesso il quartetto azzurro, composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini, affronterà la Germania che ha battuto l’Ungheria per 45-41. Davvero tutto molto semplice per l’Italia, che ha ...

Trasporti - gli Italiani volano tanto (record di tutti i tempi) e viaggiano low cost : L'Autorità dei Trasporti nel suo Rapporto annuale: il mercato dei passeggeri raggiunge la quota mai vista dei 175 milioni. Per chi viaggia in macchina, la Valle d'Aosta è la regione più sicura, la Basilicata a rischio. Licenze taxi: sempre le stesse nelle città

Turismo : oltre ? della spesa di Italiani e stranieri in vacanza è destinato alla tavola : Il riconoscimento all’Osteria Francescana di Massimo Bottura come ristorante migliore al mondo spinge il Turismo in Italia dove oltre 1/3 (35%) della spesa di italiani e stranieri in vacanza è destinato proprio alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per il premio assegnato al locale ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia spazza via la Gran Bretagna e vola in semifinale nel fioretto a squadre : l’Italia non delude le aspettative nel fioretto a squadre maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia) e vola in semifinale. Il Bel Paese, in quanto testa di serie numero uno del tabellone, ha saltato il primo turno ed è partito direttamente dai quarti di finale, dove ha travolto la Gran Bretagna con il netto punteggio di 45-27. I tecnici azzurri hanno scelto di far riposare in questo primo assalto Daniele ...

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...

«Schedatura dei Rom? L'Italia sta scivolando verso una democratura» : Il problema, per la religione come per certa politica, secondo lo scrittore, è sempre lo stesso. La persona straniera che arriva in una nuova terra porta con sé la propria cultura, una cultura ...

Tiro con l’arco – Giochi del Mediterraneo : l’Italia pronta per volare a Tarragona : Gli azzurri pronti per i Giochi del Mediterraneo. La Nazionale Italiana si presenterà ai Giochi del Mediterraneo con sei atleti della divisione olimpica, l’unica ammessa nella competizione esattamente come ai Giochi Olimpici La Nazionale italiana di Tiro con l’arco è pronta per volare a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo. Il programma della disciplina è compresso in tre giorni dal 22 al 24 giugno, a partecipare, come alle ...