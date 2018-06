USA | auto prende il volo e sfiora le pompe di benzina | donna si salva miracolosamente

Roma - scooter contro auto : muore 36enne - non aveva il casco Sott'accUSA ancora le radici : E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo alla via Litoranea. Era senza ...

Alimentari e automobili a rischio dazi in USA : trema il made in Italy : Economia, sviluppo e occupazione sono le realtà che la guerra dei dazi rischia di mettere in ginocchio. Lo stesso presidente della Bce, Mario Draghi, ha lanciato l'allarme sul pericolo che le ...

USA - Trump minaccia dazi sull’auto made in Europe : “Costruitele qui” : Donald Trump ha minacciato l’imposizione di dazi del 20% sulle auto fabbricate in Europa e importate negli Stati Uniti. “Costruitele qui!”, ha twittato The Donald, dopo aver dato il via un mese fa anche per l’auto alla stessa procedura utilizzata per introdurre tariffe doganali su acciaio e alluminio: la minaccia alla sicurezza nazionale. L’unica via che ha il presidente per bypassare la volontà del Congresso e ...

USA - regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima per comprargli un furgone : Usa, regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima per comprargli un furgone Oggi l’uomo è un ingegnere del suono di successo grazie a quel furgone che 12 anni fa gli ha permesso di andare in tour con la sua band Continua a leggere L'articolo Usa, regala alla madre l’automobile da lei venduta anni prima per comprargli un furgone proviene da NewsGo.

USA - Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue : “La nostra posizione non cambia” : Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” proviene da NewsGo.

Scattano i dazi europei contro gli USA : dai Levi's al bourbon. Trump minaccia le auto : ... ipotizzare un balzello sulle auto imposto dagli Usa al 25% , dal 2,5% attuale, mentre i dazi europei sono al 10%, vorrebbe dire un colpo fino a 20 miliardi di dollari per l'economia tedesca. Nel ...

Trump minaccia dazi al 20% sull’auto europea : rischio boomerang sull’industria USA : Nel giorno in cui entrano ufficialmente in vigore i dazi che Bruxelles ha deciso di varare come contromisura alle tariffe al 25% sull’import di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti scatta la minaccia del presidente americano di imporre una barriera al 20% sulle importazioni di auto europee. Il settore cede in Borsa ...

USA - Trump minaccia dazi del 20% sull'import di auto europee : Nel giorno in cui sono scattati i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in Usa, Donald Trump ha minacciato dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Il presidente ...

DAZI USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Dazi USA - al via contromisure Ue/ Ultime notizie : colpiti 2 - 8 miliardi di merci - Trump minaccia settore auto? : Dazi Usa, al via contromisure dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Daimler abbassa le stime di profitto. I dazi USA-Cina colpiscono il settore auto : Teleborsa, - La guerra commerciale tra USA e Cina comincia a far sentire il proprio peso sul mercato auto. L'inasprimento delle politiche protezionistiche del presidente Trump, che ha imposto dazi per ...

Auto - la Germania propone di eliminare i dazi Ue-USA : Il 22 giugno scatteranno i nuovi dazi applicati su molti settori di prodotti made in Usa, o comunque in arrivo dagli States, e che verranno successivamente rivenduti in Europa Il valore si aggira ...

A4 - due incidenti in pochi minuti : autostrada chiUSA - caos e code chilometriche : A4 chiusa da Latisana a San Stino per due incidenti entrambi in direzione Venezia. Le code sono già di diversi chilometr i, chiusi gli svincoli di Latisana, Portogruaro e S. Stino così come l'...

Torino - corruzione in procura : 7 accUSAti. “Carabiniere forniva assistiti a penalista in cambio di lavoro per i figli e auto” : È chiusa l’inchiesta che sta facendo mormorare magistrati, forze dell’ordine e dipendenti all’interno della procura di Torino, ma anche moltissimi penalisti del foro. Martedì pomeriggio dal palazzo di giustizia sono partiti gli avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di sette persone accusate a vario titolo di corruzione e corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta ruota attorno a Pierfranco Bertolino, un noto penalista, e Renato ...