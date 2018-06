: #PoloniaColombia 0-3, 75'?: l'immagine più bella della serata arriva dagli spalti, con le esultanze di @higuitarene… - Sport_Mediaset : #PoloniaColombia 0-3, 75'?: l'immagine più bella della serata arriva dagli spalti, con le esultanze di @higuitarene… - repubblica : #Mondiali2018 partita tra #GiapponeSenegal - Segna il Giappone ed è di nuovo parità 2-2 #JPN #SEN #WorldCup [LA DIR… - Sport_Mediaset : #PoloniaColombia 0-3, 75'?: contropiede micidiale, Cuadrado davanti al compagno di squadra juventino Szczesny non s… -

Risorge la,affonda la. I 'Cafeteros' vincono 3-0 lo spareggio di Kazan tra deluse del girone H e tornano in corsa per il passaggio agli ottavi. Salutano lai polacchi. I bianchi partono bene, ma non si rendono pericolosi. Lacomincia a riordinare le idee e Szczesny salva su Cuadrado. Il gol arriva col difensore Mina, di testa,su assist di James (40') Nella ripresa Ospina "mura" Lewandowski Poi esplode il potenziale offensivono. Falcao buca Szczesny d'esterno (70'). Cala il tris Cuadrado (75').(Di domenica 24 giugno 2018)