Lucia Orlando rivela | «Sto benissimo con Filippo Contri Le foto con Patrizia? Penso sia

Mattino 5 - Riccardo Signoretti a Lucia Orlando : 'Ho foto di Filippo con un'altra ragazza' : E' da pochissimi giorni finito il Grande Fratello, ma continuano i molti rumors per quanto riguarda le nuove vite dei protagonisti che hanno preso parte alla 15esima edizione del reality condotto da Barbara D'Urso. Il Grande Fratello si sa, è una vetrina mediatica parecchio importante, motivo per il quale molti concorrenti, nel corso delle edizioni, si sono spesso trovati al centro dei più importanti giornali di gossip italiani. Dopo l'ultima ...

GF Filippo e Lucia - lui beccato con Patrizia : la reazione della Orlando : Grande Fratello, le foto di Filippo Contri con un’altra che non è Lucia Orlando : si tratta di Patrizia Bonetti Filippo del Grande Fratello beccato con un’altra donna che non è Lucia . Il gossip è stato svelato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, a Mattino 5 ma le foto sono state mostrate solo a Pomeriggio 5. […] L'articolo GF Filippo e Lucia , lui beccato con Patrizia : la reazione della Orlando proviene da Gossip e Tv.

Filippo Contri e Lucia Orlando / In crisi dopo la notizia del tradimento? La foto della verità : Filippo Contri e Lucia Orlando , la coppia è in crisi dopo la notizia del tradimento lanciata da Riccardo Signoretti? La foto della verità su Instagram(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:40:00 GMT)

Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi dopo il Grande Fratello? VIDEO : Grande Fratello, Filippo e Lucia non sono in crisi: la verità in un VIDEO Il gossip lanciato ieri a Mattino 5 ha fatto traballare per un attimo le certezze di Lucia Orlando del Grande Fratello. La commessa romana, che ha iniziato una storia d’amore con Filippo Contri ha dovuto fare i conti con una segnalazione fatta da Signoretti. Il direttore di Nuovo tv ha raccontato a Lucia che nel nuovo numero del suo settimanale usciranno delle foto ...