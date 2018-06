India - giovane si suicida dopo la sconfitta di Messi : 'Non mi resta più nulla da vedere' : Decidere di suicidarsi dopo aver visto perdere la propria squadra del cuore. E' successo a Kottayam, municipality dello stato federato del Kerala, nell'India sud-occidentale. dopo quasi 48 ore di ricerche serrate la polizia, secondo quanto riportato dal quotidiano online «The Times of India», ha ritrovato nel letto del fiume Meenachil il corpo senza vita di un giovane Indiano, Alex Dinu. 30 anni, una laurea in chimica ed una specializzazione in ...