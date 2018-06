In onda dal 2 luglio su La7 raddoppia le puntate lunghe di prime time Anteprima Blogo

E' morto Fulvio Molinengo ex segretario della Fondazione Crc e ultimo candidato sindaco a Borgo San Dalmazzo : E' venuto a mancare all'età di 68 anni nella serata di ieri intorno alle ore 20,30 presso la propria abitazione Fulvio Molinengo , ex segretario della Fondazione Crc attualmente tra i membri della ...

Cosenza - danni permanenti per due gemelle al momento del parto il giudice condanna l’ospedale a un risarcimento di tre milioni : Una vicenda iniziata nel 1995 con un trauma che porta due sorelle gemelle di Bisignano a nascere con una tetraparesi spastica. Dopo venticinque anni la famiglia è stata risarcita dall'Ospedale Civico di Cosenza a seguito della sentenza d'Appello.Continua a leggere

Diretta/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 qualifiche live SKY : Red Bull con Honda dal 2019 : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Francia 2018 a Le Castellet: cronaca e tempi delle due sessioni in programma (oggi sabato 23 giugno)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Boom di partecipazioni per il bando 'Orizzonti solidali' della Fondazione Megamark : 25 i progetti provenienti dalla provincia di Brindisi : ... ha formato un gruppo di persone con sindrome di down, di età compresa tra i 19 e i 65 anni, alla musica tradizionale popolare salentina per poi realizzare spettacoli itineranti nelle piazze pugliesi.

Terza colonna di San Marco - a ottobre via alle ricerche nei fondali di Venezia : Caccia al ' tesoro ' notturna a Venezia: cominceranno a ottobre e saranno svolte solo al calar del sole per non ostacolare la navigazione le ricerche della Terza colonna di San Marco. Secondo la ...

Ravenna - donna uccisa a bastonate dal marito : il dermatologo Cagnoni condannato all'ergastolo : La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a ...

Serbia-Svizzera - dalle 20.00 La Diretta all' Arena Baltika match fondamentale per la qualificazione : Capolista del Girone E dopo la prima giornata, grazie alla punizione di Kolarov contro il Costa Rica, la Serbia arriva in fiducia al match di Kaliningrad contro la Svizzera e cerca un nuovo successo ...

Mondali 2018 - il Brasile vince ma non convince : decide il solito Coutinho nel finale e per la Costa Rica è una beffa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

F1 – Dal ‘matrimonio’ con la Honda al futuro di Ricciardo - Verstappen : “sapevo già tutto” : Il pilota olandese ha parlato dell’accordo Red Bull-Honda e del futuro di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulle due vicende Il nuovo accordo tra Red Bull e Honda è ormai ufficiale, il team di Milton Keynes ha deciso di lasciare la Renault per affidarsi ai motori giapponesi visti gli ottimi risultati con la Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un argomento su cui si è soffermato anche Max Verstappen, che ha svelato di essere a ...

Sprofonda nel letame e rischia di morire - salvato dal vicino di casa : rischia di Sprofondare in una vasca di letame alta 3 metri. L'incidente Il fatto è avvenuto a Codroipo in un'azienda agricola e vede coinvolto un anziano contadino, classe 35 che, mentre effettuava ...

L’Argentina sprofonda contro la Croazia : ora è a un passo dall’addio al Mondiale : Sulle rive della Volga si consuma il dramma argentino. Dopo l’esordio balbettante (1-1) di Mosca contro l’Islanda, l’Albiceleste sprofonda contro una solida Croazia, che vola agli ottavi di finale con un turno di anticipo grazie al roboante 3-0 rifilato ai vicecampioni mondiali in carica, ora a un passo da una precoce quanto clamorosa eliminazione ...

Un termosifone sul fondale del porto. Lo hanno ripescato i sommozzatori : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un termosifone tra sul fondale del porto. E' quello che, nei giorni scorsi, è stato recuperato durante il progetto 'Clean Sea Life' per la pulizia del mare. Dodici i ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

