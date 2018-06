Salute | ‘paziente-poeta’ affetto da Sla corona un sogno | i pazienti avranno la terrazza

meteoweb.eu

: RT @paginemediche: Oggi al #WMF18 abbiamo parlato di corretta informazione al #paziente ma anche di informazione e salute personalizzata #d… - FabrizioVettori : RT @paginemediche: Oggi al #WMF18 abbiamo parlato di corretta informazione al #paziente ma anche di informazione e salute personalizzata #d… - SMANotify : RT @paginemediche: Oggi al #WMF18 abbiamo parlato di corretta informazione al #paziente ma anche di informazione e salute personalizzata #d… - GPiziarte : RT @paginemediche: Oggi al #WMF18 abbiamo parlato di corretta informazione al #paziente ma anche di informazione e salute personalizzata #d… -

(Di sabato 23 giugno 2018) “Ci siamo. Il desiderio è stato esaudito. La, che una notte di luglio ho sognato, si è materializzata“. Sono le parole che Francesco Saporito, 48 anni, pazienteda Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e curato dal Centro Maugeri di Mistretta (Messina), ha scritto con gli occhi, grazie cioè a un macchinario di riconoscimento oculare, in occasione dell’inaugurazione, stamane, dellarealizzata con la vendita dei suoi libri. Francesco, ricoverato periodicamente nel Centro che si trova nella struttura dell’Ospedale SS. Salvatore, aveva espresso il desiderio di realizzare la balconata, per rendere più confortevole il soggiorno die familiari in arrivo da tutta la Sicilia, essendo uno centro di riferimento regionale per la Sla. Francesco aveva lavorato a realizzare la sua aspirazione, destinando a questo fine i ricavi della vendita di ...