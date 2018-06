Di Maio | «Settimana prossima aboliamo vitalizi agli ex parlamentari»

Di Maio : per avere il reddito di cittadinanza 8 ore di lavoro sociale ogni settimana : Sul reddito di cittadinanza però il ministro dell'Economia da Lussemburgo non si esprime: "Non so a cosa si riferiva - dice riferendosi al titolare del lavoro - nelle mie discussioni col ministro Di ...

Di Maio 'Per il reddito di cittadinanza otto ore gratis di lavoro a settimana' : E fa annunci importanti sui temi chiave della politica 5Stelle. A partire dal reddito di cittadinanza : 'Obiettivo del reddito di cittadinanza non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano - ...

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana»|Video Come ottenerlo|Ma sui tempi Tria frena : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Di Maio : «Per avere reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana» Video Ma Tria frena : non a cosa si riferisca : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "8 ore di lavoro gratis a settimana"/ Come ottenerlo : "ecco l'obiettivo" : Reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: Come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Di Maio : “I primi provvedimenti? Questa settimana aboliamo i vitalizi. La prossima affronteremo le delocalizzazioni” : “Questa è la settimana buona per abolire i vitalizi dei parlamentari. E’ una questione di giustizia sociale. E subito dopo taglieremo le pensioni d’oro, quelle sopra i 5mila euro netti, percepite senza aver versato i contributi corrispondenti”. Lo ha detto il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al congresso Uil. “La prossima settimana – ha continuato Di Maio – ...

Luigi Di Maio : “Per avere il reddito di cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio spiega come potrebbe funzionare il reddito di cittadinanza che il M5s vorrebbe introdurre: "Mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana otto ore lavorative gratuite di pubblica utilità". Di Maio annuncia anche che la prossima settimana potrebbe arrivare l'abolizione dei vitalizi.Continua a leggere

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Di Maio : per reddito cittadinanza 8 ore lavoro gratis a settimana : ... spiegando che in cambio di un reddito saranno previsti lavori di pubblica utilità nei Comuni per otto ore alla settimana."Siamo stati mandati in Parlamento come forza politica dal 32% del paese per ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto Dignità e abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "In cambio 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Il vicepremier: "Attività gratuita di pubblica utilità per ricevere l'assegno. Impediremo gli abusi"

Di Maio : per reddito cittadinanza 8 ore lavoro gratis a settimana : Milano, 22 giu. , askanews, Non arretreremo sul reddito di cittadinanza. A dirlo è il ministro del lavoro e del Mise, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso della Uil, spiegando che in cambio di un ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : per averlo 8 ore di lavoro gratis a settimana : Otto ore di lavoro gratis a settimana. Questo il prerequisito per ricevere il Reddito di cittadinanza. Lo ha annunciato Di Maio parlando al congresso della Uil dove il vicepremier ha aperto...

Reddito cittadinanza - Di Maio : per averlo 8 ore di lavoro gratis a settimana : Otto ore di lavoro gratis a settimana. Questo il prerequisito per ricevere il Reddito di cittadinanza . Lo ha annunciato Di Maio parlando al congresso della Uil dove il vicepremier ha aperto anche il ...