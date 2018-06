Belgio | Nainggolan e lo scherzo alla Tunisia Video | “blocca” un tir per fermare il

Belgio-Tunisia - Martinez : 'Noiosi senza Nainggolan? Felici di esserlo - è così che si vince' : Nei Mondiali non contano i singoli o le stelle, la Coppa del Mondo rispetta soltanto le squadre vincenti. Penso che ci saranno sempre più sorprese, perché oggi tutti possono preparare bene le partite ...

Nainggolan colpisce ancora : canta l'inno del Belgio in bagno : Radja Nainggolan non smette di far parlare di sè. Mentre prosegue la trattativa tra Inter e Roma per portarlo alla corte di Luciano Spalletti, il centrocampista giallorosso continua la sua personalissima polemica contro il Belgio e in particolare contro il c.t. Martinez, che non lo ha convocato per i Mondiali di Russia. Nainggolan ha pubblicato su Instagram un video che lo immortala mentre canta a torso nudo l'inno belga in bagno. Tifosi divisi ...

Roma - Nainggolan incontenibile : si filma in bagno a petto nudo mentre canta l'inno del Belgio : Dopo le dichiarazioni che hanno fatto discutere e la mancata convocazione al Mondiale in Russia, Radja Nainggolan ne combina un'altra delle sue: il Ninja sul suo account Instagram ha pubblicato un ...

Mondiali Russia 2018 - le rivelazioni del ct del Belgio : “l’esclusione di Nainggolan? Vi dico i motivi” : Il commissario tecnico del Belgio ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad escludere Nainggolan dai Mondiali di Russia 2018 Obiettivo vincere il Mondiale, il Belgio non si nasconde e gonfia il petto in vista della rassegna iridata che scatterà in Russia tra quattro giorni. Il ct Roberto Martinez però non potrà contare in questo suo progetto su Radja Nainggolan, escluso dalla spedizione per motivi che il commissario tecnico ha spiegato ai ...

Mondiali 2018 Russia - l'ex Ct del Belgio Wilmots : 'Esclusione Nainggolan? Sono sorpreso' : Continua a far discutere la mancata convocazione di Radja Nainggolan al prossimo campionato Mondiale. L'attuale commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha infatti deciso di fare a meno del ...

Belgio - Nainggolan non le manda a dire : che bordate al ct Martinez : “Non credo che Martinez mi abbia tenuto fuori soltanto per motivi tattici, perché gioco in Serie A che è il campionato più tattico che ci sia. La verità è che abbiamo avuto un rapporto complesso fin da subito, perché per me conta ciò che faccio in campo e non lo stile di vita”. Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, torna così a parlare dell’esclusione dalla Nazionale belga per i Mondiali di Russia in una intervista al canale televisivo ...

Nainggolan e il no del Belgio 'Sono un calciatore - non un insegnante' : Nainggolan parla anche di un calcio che lo ha stancato 'per tutto quello che gira intorno, continuo ad amare questo sport e mi diverto sempre quando sono in campo, ma vedo anche un mondo pieno di ...

L'aereo del Belgio pieno di foto di Nainggolan. L'ironia del Ninja : "Qualcuno cambierà posto" : ... infatti, si aspettava di volare Russia ed invece resterà a casa per vedere in televisione i suoi compagni che cercheranno di essere l'outsider della competizione più importante del mondo. Il Ninja, ...

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Belgio - Nainggolan : “meritavo il Mondiale” : “Speravo di poter partecipare a un’esperienza come il Mondiale. Era un mio sogno da bambino e ora mi è stato portato via. Meritavo di andare in Russia”. Così Radja Nainggolan all’indomani della decisione del ct del Belgio, Roberto Martinez, di non inserirlo nella squadra che parteciperà alla rassegna iridata. L’esclusione ha indotto il Ninja a dare l’addio alla nazionale: “Ne ho avuto abbastanza, il mio ...

NAINGGOLAN VS CT Belgio/ I passi falsi che hanno portato all'esclusione del Ninja dai Mondiali : NAINGGOLAN vs Ct BELGIO: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, ecco il commento del Ninja(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:40:00 GMT)