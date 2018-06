Ricarica per veicoli elettrici | a Ragusa definite le modalità

USB-IF lancia un nuovo Logo per la Ricarica Veloce alla massima Potenza : Dovete comprare un nuovo carica batterie USB e volete sapere se ha la Ricarica Veloce e di che tipo? USB-IF lancia un nuovo Logo per la Ricarica Veloce alla massima Potenza Ecco le foto del nuovo Logo USB con Ricarica Veloce La USB-IF, USB Implementers Forum, ha annunciato nel 2016 una riorganizzazione degli standard per […]

USB-IF annuncia il nuovo logo per la Ricarica rapida - con potenza massima inclusa : La USB-IF annuncia l'entrata in vigore del nuovo programma che prevede un logo con l'indicazione della potenza massima sui caricabatterie rapidi. L'articolo USB-IF annuncia il nuovo logo per la ricarica rapida, con potenza massima inclusa proviene da TuttoAndroid.

Audi - La strategia per la Ricarica domestica dei modelli elettrificati : In attesa di vedere la nuova e-tron su strada, l'Audi introduce nuove soluzioni per la ricarica presso le abitazioni private, ampliando una offerta che sarà strategicamente importante in ottica futura. Per questo motivo sono state annunciate nuove partnership con la SMA Solar Technology e con l'Hager Group.Si collega alla rete domestica. Ai clienti saranno proposti come versione base i sistemi compatti da 11 kW. In opzione sarà invece ...

Scicli - 4 colonnine per Ricarica veicoli elettrici : Mobilità sostenibile, Scicli si doterà di 4 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Grazie a una convenzione con l'Enel e Comune.

Enel con Ionity per 20 siti di Ricarica ultrarapida per auto elettriche entro 2019 : ROMA - Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, E Ionity, joint venture fra BMW, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen , tramite Porsche e Audi, , hanno siglato un accordo ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di Ricarica ultrarapida entro 2019 : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, e Ionity, joint venture fra Bmw, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (tramite Porsche e Audi), hanno siglato un accordo di collaborazione per installare entro la fine del 2019, fino a 20 siti di ricarica Ionity, ciascuno con un massimo di sei colonnine high-power con una potenza fino a 350 kW. I 20 siti italiani si inseriscono nel piano Ionity ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di Ricarica ultrarapida entro 2019 (2) : (AdnKronos) – Ionity ed Enel X, sottolinea Marcus Groll, Chief Operating Officer di Ionity, “sono sulla stessa strada. Vogliamo che i viaggi a lunga percorrenza diventino una realtà per i veicoli elettrici in Europa. La nostra collaborazione con Enel X ci consente di realizzare una rete di ricarica potente che affronti la cosiddetta ‘range anxiety’ che attualmente preoccupa gli utilizzatori di auto ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di Ricarica ultrarapida entro 2019 (3) : (AdnKronos) – Le stazioni Hpc consentiranno la ricarica dei veicoli elettrici dei clienti di Enel X e di qualsiasi altro fornitore di servizi di mobilità operante in Italia che desideri offrire servizi di ricarica tramite queste infrastrutture avanzate. Le stazioni saranno integrate nel piano nazionale di Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica, che prevede fino a 14mila siti entro il 2022, e nell’intera ...

Smart-Enel - insieme per mobilità a emissioni zero : semplice trovare parcheggio e colonnine di Ricarica : ROMA - Quando si parla d'innovazione ci s'immagina un futuro tutto da scoprire, fatto di concept e di soluzioni sperimentali. E spesso lo scetticismo prevale sulla certezza che ciò...