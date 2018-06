Mondiali : Rakitic difende Messi : ANSA, - ROMA, 22 GIU - " Messi è il giocatore più importante dell'Argentina, così come nel Barcellona". A difende re il n.10 finito sotto accusa per la brutta prova contro la Croazia è Ivan Rakitic , ...

Argentina-Croazia 0-3 - Mondiali 2018 : una papera di Caballero inaugura la valanga croata firmata Rebic - Modric e Rakitic. Messi e compagni sull’orlo del baratro : A Nizhny Novgorod, nella seconda partita del gruppo D dei Mondiali 2018 , la Croazia ha battuto l’Argentina per 2-0 con gol di Rebic al 53° minuto, di Modric all’80°, di Rakitic al 91°. Il primo gol ha visto il portiere dell’albiceleste Caballero rinviare maldestramente un pallone sul piede destro di Rebic , che ringrazia e realizza. Con l’Argentina incapace di costruire azioni d’attacco degne di tal nome se non in un ...

Mondiali - Rakitic : “sarà dura fermare Messi” : “Non c’è nulla che già non si sappia su Messi. Viviamo nell’epoca di Youtube, quindi di lui si sa tutto, e per me è difficile dare consigli al mio ct. Leo è il miglior giocatore del mondo, e fermarlo è quasi impossibile”. Ivan Rakitic per una volta si ritrova nei panni di avversario di Messi, con il quale gioca assieme nel Barcellona, ed essendo lui il giocatore della Croazia designato a parlare alla vigilia della sfida ...